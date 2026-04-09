Правителството на Гюров:

За Великден: Градският транспорт в София с удължено работно време

09 април 2026, 11:09 часа 364 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
За Великден, в нощта на 11 срещу 12 април, Столичната община ще удължи движението на част от линиите на градския транспорт. С удълженото работно време на градския транспорт се създава необходимата организация за придвижване на гражданите и гостите на столицата в празничната нощ.

Великденската нощ ще бъде обслужвана с разписания с удължено работно време до 1:30 часа.

Метрополитен:

  • Линии №№ 1, 2 и 4 – на интервали от 12 до 24 минути
  • Линия № 3 – на интервал от 20 минути

Автобусни линии:

  • № 64 и № 72 – на 50 минути
  • № 73 и № 83 – на 65 минути
  • № 85 – на 70 минути

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Тролейбусни линии:

  • № 2 – на 50 минути
  • № 7 – на 45 минути
  • № 9 – на 40 минути

Трамвайни линии:

  • № 5 – на 30 минути
  • № 7 – на 40 минути
  • № 27 – на 40 минути (в синхрон с линия № 7)
  • № 10 – на 60 минути (в синхрон с линия № 18)
  • № 11 и № 18 – на 60 минути
  • № 20 и № 22 – на 50 минути (в синхрон) 
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова Отговорен редактор
Великден Градски транспорт
Още от София
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес