За Великден: Градският транспорт в София с удължено работно време

За Великден, в нощта на 11 срещу 12 април, Столичната община ще удължи движението на част от линиите на градския транспорт. С удълженото работно време на градския транспорт се създава необходимата организация за придвижване на гражданите и гостите на столицата в празничната нощ.
Великденската нощ ще бъде обслужвана с разписания с удължено работно време до 1:30 часа.
Метрополитен:
- Линии №№ 1, 2 и 4 – на интервали от 12 до 24 минути
- Линия № 3 – на интервал от 20 минути
Автобусни линии:
- № 64 и № 72 – на 50 минути
- № 73 и № 83 – на 65 минути
- № 85 – на 70 минути
Тролейбусни линии:
- № 2 – на 50 минути
- № 7 – на 45 минути
- № 9 – на 40 минути
Трамвайни линии:
- № 5 – на 30 минути
- № 7 – на 40 минути
- № 27 – на 40 минути (в синхрон с линия № 7)
- № 10 – на 60 минути (в синхрон с линия № 18)
- № 11 и № 18 – на 60 минути
- № 20 и № 22 – на 50 минути (в синхрон)
