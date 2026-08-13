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Васил Терзиев към Бургас за Евровизия 2027: От нас зависи да покажем обединена и модерна България!

13 август 2026, 11:23 часа 960 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Васил Терзиев към Бургас за Евровизия 2027: От нас зависи да покажем обединена и модерна България!

Поздравления за Бургас! Евровизия 2027 е уникален шанс за България и трябва всички заедно да се възползваме максимално от тази възможност. Това написа кметът на София Васил Терзиев в профила си във Facebook минути, след като стана ясно, че кункурсът ще се проведе в Бургас. ОЩЕ: Бомбата е факт: Бургас ще е домакин на "Евровизия 2027"!

Терзиев добавя, че ще подкрепи домакинството и всички гости, които изберат да посетят и София. "Нашият град има какво да покаже и вярвам, че много от посетителите ще го открият по време на престоя си у нас. Ще покажем на цял свят, че страната ни е обединена, модерна и напълно подготвена за мащабни европейски триумфи, защото за нас националната кауза винаги стои над всичко. От нас зависи!", каза градоначалникът.

Терзиев благодари на всички хора, които са работили и са подкрепили кандидатурата на София. "Ще използваме части от нея, за да превърнем столицата в част от преживяването за гостите на България през 2027 г. Пожелавам успех на Бургас и очаквам с нетърпение Евровизия 2027! Благодарим ти DARA за тази привилегия!", завършва Терзиев. 

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Евровизия Васил Терзиев Евровизия 2027
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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