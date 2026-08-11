"Не подписвам противозаконни неща": Кметът на "Триадица" за проблемното саниране на блок за близо 3 млн. лв.

Саниране за близо 2,9 млн. лева по европейска програма предизвика сериозно недоволство сред живущите в столичния ж.к. "Стрелбище". Става дума за блок 27 на бул. "Гоце Делчев" 171, в който живеят около 340 души в 120 апартамента. Проектът е за енергийно обновяване на сградата по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд", а общият бюджет е 2 896 309 лева. Строителната площадка е открита на 31 октомври 2025 г.

По сигнал на собственици проблемите са многобройни – от липса на достатъчно обезопасяване на строителната площадка до щети по частна собственост и дефекти по фасадата. (СНИМКИ може да видите ТУК)

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Проблемите

Сред основните оплаквания на хората е недостатъчното обезопасяване на обекта - на места липсват подходящи ограждения и строителна мрежа, които да предотвратяват падането на предмети и достъпа на деца до строителната зона.

Строителните отпадъци се трупат около блока и в зелените площи, а на моменти тротоарите и улицата са затруднени за преминаване.

Собствениците показаха и снимки, на които се вижда, че при монтажа на топлоизолацията в повече от десет жилища са пробити стените, като дюбелите са преминали през тях и са се показали във вътрешността на стаята.

Има сигнали и за повредени первази и подови настилки, както и за щети по външни тела на климатици. Според собствениците при зидането на балконите е намалена площта им, а на места има течове и липсват отвори за оттичане на водата.

Живущите твърдят, че на места липсва фасадна мазилка, има процепи в зидовете и други видими дефекти. Сигнали има и за течове при валежи, които според тях са свързани с кухини и неправилно полагане на изолацията.

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По покрива също са установени проблеми, сред които некачествено полагане на нов материал върху стария воалит.

Снимка: citybuild.bg

Позицията на районния кмет

„Досега не съм се сблъсквал с толкова неразбран изпълнител. Комуникацията е изключително трудна. Той е избран по процедура по ЗОП. На нея се е явил само един кандидат, като в рамките на тази процедура са доказали опит – извършвали са обекти в други община, представили са и референции за добро изпълнение по други проекти“, обясни за Actualno.com кметът на район „Триадица“ Димитър Божилов.

След процедурата по избор на изпълнител е сключен договор и е започнала работа. „Блокът е голям, живеят стотици хора, които са доста активни, а с домоуправителя имаме добра комуникация“, сподели районният кмет.

По думите му проблемите започват, след като стартира работата по санирането. „Това е един голям строеж. Санирането не е само поставяне на изолацията. Изграждат се балкони, сменя се дограма, ремонтира се покрива, слага се изолация в мазетата. При първите недостатъци ние, а има и строителен надзор, направихме присмени и устни разпоредби с предписания“, заяви той.

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Кметът беше категоричен, че през последните два месеца посещава обекта всеки ден. На моменти работата е вървяла интензивно, но в други не е имало работници.

На въпроса защо не е сменена фирмата, Божилов обясни, че по ЗОП процедурите са бавни и за един месец изпълнител не може да бъде избран. „В момент, в който имаме един кандидат, ние трябва да пуснем нова процедура, да се надяваме да се яви нова фирма и да работи по цените от 2023 г. Това поставя в риска проекта. Между това да имам изпълнител с лоша комуникация и това да нямам никакъв изпълнител, аз избрах първото, за да може все пак някои да работи“, каза той.

Божилов обясни и че с напредване на времето са се появили и допълнително проблеми – боклуци, за което лично той е сезирал инспектората и те са глобили фирмата. „В монета организирам, през външен изпълнител, да се почисти мястото и да се изнесат големите боклуци, на които не им е там мястото“, каза той.

Хората се притесняват какво ще се случи с финасирането по ПВУ. Това е въпрос на който нито аз, мнито от МРРБ, нито дори от Брюксел могат да отговорят. Единственото, което се знае, е, че няма да им се платят пари, което е логично. Когато обектът не е завършен, той не се финансира.

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Относно твърденията на собствениците, че са притискани да подпишат Акт 15, Божилов беше категоричен, че той категорично няма да го разпише. „Тук говорим за несвършена работа. Ние подписваме Акт 15 заедно с етажната собственост“, обясни той.

Той обясни, че в момента се опитват максимално да се работи и да се види на какъв етап ще е проекта до края на тази седмица, но той има резерви, че може нещо да се постигне за оставащите три-четири дни.

„Аз съм последния човек, които ще каже на черното бяло. Аз противозаконни неща не подписвам и няма да извърша. Няма да оставим така блока и ще търсим начини да се довърши санирането му. Няма да караме хората да го плащат“, заяви кметът.