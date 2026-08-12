"Анкери висят във въздуха": Според ИПБ новите камери в София ще паднат и ще гилотинират автомобили (СНИМКИ)

Има недопустими и животозастрашаващи технически нарушения при монтажа и експлоатацията на метални портални конструкции за камери и сензори по високоскоростни булеварди в София. Това е изводът от анализ на Института по пътна безопасност, публикуват от неговия директор Богдан Милчев.

На база проведени теренни огледи и фотодокументиране от екипи на Института за пътна безопасност, организацията алармира за фрапантни, престъпни небрежности при монтажа на масивни стоманени рамки за камери и системи за контрол, разположени в непосредствена близост до платното за движение по ключови булеварди с интензивен и високоскоростен трафик.

Според ИПБ става въпрос за пълно деструктуриране на инженерните норми, системна липса на инвеститорски и строителен контрол, както и директна заплаха за живота и здравето на участниците в движението.

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Висящи във въздуха анкери

От института говорят за анкерни съединения, „висящи във въздуха“ без подливане на бетон.

"Всички заснети обекти показват, че носещите фундаментни плочи на стълбовете са повдигнати на десетки сантиметри над терена, като анкерните болтове висят изцяло във въздуха (неподпълнени с противосвиващ високоякостен бетонов/циментов разтвор). Анкерните шпилки са подложени на огъващ момент и изкълчване, за които не са оразмерени. При статичен вятър или динамичен удар конструкцията е застрашена от внезапен срез и срутване", се казва в становището.

Също така според ИПБ е налице незаконно въвеждане в експлоатация на недовършени съоръжения.

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"Въпреки че фундаменталното укрепване не е извършено (липсва подливане, кабелните трасета са оголени, ревизионните отвори са отворени и необезопасени), върху рамките вече са монтирани и функционират електронни съоръжения и камери. Въвеждането в експлоатация на подобни конструкции представлява грубо нарушение на ЗУТ и Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите", пишат експертите.

При удар колите ще бъдат гилотинирани

Експертите на института са установили монтаж извън ограничителните системи (мантинели) и липса на пасивна безопасност.

"Конструкциите са разположени в зоната на възможно излизане на автомобила от пътното платно, без да са защитени от пасивни ограничителни системи за безопасност (мантинели) или деформируеми буфери. При евентуален сблъсък с подобно твърдо препятствие при скорост 70–90 км/ч, необезопасеният масивен стълб действа като гилотина за автомобила и неговите пътници", категорични са от ИПБ.

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Също така е засечена необезопасена електроинсталация и строителен хаос.

"Кабелните трасета и шлангове висят директно над пешеходни и пътни зони, ревизионните прозорци на стълбовете са без капаци, а около фундамента са оставени необезопасени строителни изкопи, висящи ленти и пластмасови бутилки. Това е доказателство за липса на какъвто и да е контрол върху изпълнителите", смятат от ИПБ.

"Когато обществото не получава достатъчно информация какво се изгражда, какви са техническите характеристики на системата, кой я управлява, какви данни събира и как се съхраняват тези данни, неизбежно се появяват спекулации и страхове. А страхът не е устойчив модел за управление на поведението. Технологията трябва да бъде инструмент на закона, а не заместител на управлението на риска", пише още в становището.

Исканията

От ИПБ отправят 3 искания към институциите:

Незабавно спиране от експлоатация и обезопасяване на всички визиращи съоръжения до привеждането им в пълно съответствие със строителните норми.

Пълна проверка от ДНСК на строителната документация, Акт 15 и Акт 16 (ако има такива) за монтираните рамки.

Огласяване на имената на проектантите, строителния надзор и длъжностните лица от общината/държавата, подписали и допуснали този институционален рекет върху безопасността на гражданите.