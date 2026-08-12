Терзиев: Проблемът с местата в детските градини може да изчезне до две години

Строят се над 20 детски градини и очакваме да открием нови 1500 места в близките месеци и години. Това каза кметът на София Васил Терзиев след откриване на обновената Детска градина №141 "Славейкова поляна" в район "Лозенец". "Чакащите деца са няколко хиляди, като броят се променя в зависимост от класирането", обясни той и добави,че най-голям е проблемът в яслените групи. Но там проблемът не е само инфраструктурен, а е с липсата на медицински сестри.

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"Налага се да трансформираме яслените групи в градински, което утежнява ситуацията", каза кметът. Той увери, че се работи по този проблем за промяна в наредбата, за да може и педагогически персонал с допълнителна медицинска квалификация да изпълнява същата грижа за децата.

"Нашата цел е да продължаваме с усилията си да осигуряваме места за децата. Затова сме кръстили този проект „Пътят към нула“ – за да няма деца, за които няма места и за които не можем да положим нужната грижа", посочи Терзиев. Приоритет е процесът по проектиране на нови детски градини, отчуждаване на терени, задаване на начало на строителни дейности и работа с инвеститори.

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"Оптимист съм, че в следващите две години този проблем може би ще изчезне от картата на много проблеми на София", каза още Терзиев.

По негови думи всички проекти в списъка по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) са успешно приключени в срок и Столичната община е един от отличниците на национално ниво.