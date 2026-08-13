Бомбата е факт: Бургас ще е домакин на "Евровизия 2027"!

Бургас ще е градът домакин на "Евровизия 2027"!

България си извоюва правото да посрещне песенния конкурс след историческата победа на DARA с "Bangaranga" във Виена тази година.

БНТ обяви, че полуфиналите ще са на 11 и 13 май, а финалът - на 15 май.

"Ще дадем всичко от себе си, за да се представим на високо ниво", заяви кметът на Бургас Димитър Николов.

Той заяви, че залата в Бургас отговаря на изискванията, особено за капацитета за окачване на голям тонаж. "Ще представим българското Черноморие по прекрасен начин", добави той.

Евроградчето ще бъде в центъра на града.

Николов заяви, че има пълна подкрепа и съдействие от хотелите в района, а националният превозвач ще осигури допълнителни полети от Летище София и така ще бъде отговорено на по-големия трафик около конкурса.

По отношение на настаняването кметът Николов заяви, че за "Евровизия" са ангажирани 155 700 легла.

Бургас е категоричен победител, ще бъдат включени и другите градове

БНТ обяви, че има амбицията да включи и другите градове кандидати в допълнителните събития на "Евровизия" - София, Пловдив и Варна.

"Искаме да покажем красотите на България и да направим "Евровизия" национално събития", обяви директорът на БНТ Милена Милотинова.

Решението беше взето от специална комисия, създадена от БНТ, която оцени кандидатурите на двата града финалисти по редица критерии. Те включваха пригодността на предложеното място, достъпността за посетители и делегации, наличната транспортна инфраструктура, хотелския капацитет, както и цялостната организационна готовност на всеки град.

Бургас е категоричният избор, допълни Милотинова. По думите й оценката е комплексна. Тя не пожела да посочи кои критерии не е покрила София.

Обявяването на града домакин беше отлагано на 2 пъти, което породи спекулации, че битката е ожесточена и победата на София далеч не е толкова сигурна, колкото се смяташе в началото.

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Ожесточената надпревара

Надпреварата за домакинството се оказа по-интересна от очакваното. Първоначално 4 града изявиха желание да организират събитието - София, Бургас, Варна и Пловдив. След предварителна селекция обаче Пловдив и Варна отпаднаха.

Така в битката останаха само София и Бургас.

Картината, която обаче първоначално предполагаше сигурна победа за София, се промени напълно преди седмици. На финалната права Бургас изненадващо стана основен фаворит за домакинство, тъй като букмейкърите от пълен аутсайдер в началото, в последните дни го направиха абсолютен фаворит с между 60 и 80% шанс за победа.

Източник: Getty Images

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Когато процедурата по селекция започваше, Бургас имаше почти нулеви шансове, които в последните седмици нарастнаха до около 30%. В последните дни фурорът беше налице и Бургас измести София като фаворит при букмейкърите, което направи интригата сериозна.

"Адът ще се отвори за града домакин"

Който и да е градът, който успешно ще бъде домакин, ще разбере, че е отишъл в ада. Това обяви още през юни, в началото на селекцията, директорът на "Евровизия" за EBU Мартин Грийн.

"За нас е много вълнуващо, че "Евровизия" идва в страна, в която досега не е била. Имаме една година и всички знаем какво трябва да се направи, за да може конкурсът да бъде проведен успешно в България", допълни той.

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Според него има нещо много изключително, когато се работи в държава, която за първи път е домакин.

"Мисля, че ще видим еуфория, каквато рядко се вижда. И наистина много ни харесва обстоятелството, че 4 града искат да бъдат домакини. В крайна сметка България ще направи избора и БНТ ще направи избора, както е навсякъде. Но дори и 3 от градовете да не бъдат домакини, ще има големи събития за обществеността, големи екрани. Защото това е събитие, в което ще участва цяло България", заяви той.

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