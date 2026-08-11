В Елин Пелин ще се проведе информационна кампания за популяризиране на еЗдраве

На 13 август 2026 г. (четвъртък) от 10:00 до 14:00 ч. в гр. Елин Пелин, пл.„Независимост" №1, пред сградата на Община Елин Пелин, ще се проведе информационно събитие за граждани, организирано от Регионална здравна инспекция – Софийска област, част от националната кампания на Министерството на здравеопазването за популяризиране на електронното здравно досие и мобилното приложение eЗдраве.

Приложението eЗдраве предоставя бърз и сигурен достъп до личното електронно здравно досие, където всеки гражданин може да проследи своите електронни рецепти, прегледи, изследвания, направления, ваксини и друга медицинска информация, въведена в Националната здравноинформационна система.

По време на събитието гражданите ще могат на място:

∙ да получат съдействие за регистрация и достъп до електронното си здравно досие;

∙ да инсталират и сдвоят мобилното приложение eЗдраве с личен мобилен телефон;

∙ да получат разяснения относно основните функционалности на системата и нейните предимства.

Участието е напълно безплатно и не изисква предварително записване.

Призоваваме всички жители на община Елин Пелин, които желаят да използват услугата eЗдраве, да се възползват от възможността да получат съдействие и информация на място от екипа на РЗИ – Софийска област.