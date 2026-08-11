Село Радуил, община Самоков, ще има нов план за регулация и застрояване

Община Самоков изготви проект на План за регулация и застрояване на Радуил. Това е мащабна разработка, която обхваща цялата урбанизирана територия на селото - всички квартали, улици и урегулирани поземлени имоти.

Целта е да бъдат уеднаквени кадастралната карта и регулационните граници на имотите. След окончателното приемане на плана, това значително ще облекчи собствениците, които искат да строят или да реализират друго инвестиционно намерение. Ще могат директно да бъдат издавани визи за проектиране, без за всеки отделен имот да се преминава през продължителна процедура за изработване на подробен устройствен план.

Радуил досега не е разполагал с цялостен план за застрояване и това през годините е затруднявало както гражданите, така и работата на общинска администрация. С новия ПРЗ се създава ясна устройствена основа за развитието на цялото село.

Планът запазва съществуващите улични трасета и нискоетажния характер на застрояването. Обособяват се терени за пешеходни и площадни пространства и за озеленяване. В стопанските дворове се предвиждат имоти за производствени обекти, така че да се запази възможността за развитие на производствени дейности.

В проекта е отразено и желанието на жителите на Радуил за терена на бившата детска градина, който остава в реалните си граници и запазва предназначението си за обществени нужди.

Предварителният проект вече беше представен на местната общественост и е съгласуван с РИОСВ и експлоатационните дружества. Той беше приет и от Общинския експертен съвет по устройство на територията с участието на представители на компетентните институции и професионални организации. Протоколът от ОЕСГ ще даде възможност да бъдат издавани планови извадки за отделните УПИ до окончателното обявяване на плана.

Предстои проектът да бъде съгласуван с НИНКН и Министерството на културата заради наличието на единични недвижими културни ценности в Радуил.

След приключването на всички съгласувателни процедури, Планът за застрояване и регулация ще бъде представен на широко обществено обсъждане, за да могат жителите и собствениците на имоти да се запознаят подробно с него и да изразят своите становища.

С този план се решава проблем, натрупван с години, но по-важното е, че се създават ясни правила, по-лесни административни процедури и по-добри условия хората да инвестират в собствените си имоти и в бъдещето на Радуил.