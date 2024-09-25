Вижте листата на ДПС - Пеевски за парламентарните избори на 27 октомври в 23 МИР - София

Представяме ви листата на "ДПС - Ново начало" в 23 МИР - София за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 27 октомври:

1. Едиз-Ханиф Баязидов Саидов

2. Рахим Зафер Юмерефенди

3. Тодор Данаилов Софрониев

4. Глория-Никол Емилова Найденова

5. Григор Исмаил Рахими

6. Албена Малинова Аврамова

7. Радостин Георгиев Димитров

8. Муса Мустафа Аянски

9. Недялко Бончев Русков

10. Дениз Седа Хайрула

11. Методи Сашев Кацаров

12. Милена Евтимова Стамболийска

13. Лилия Светославова Йединак

14. Петър Владимиров Шиников

15. Тодор Георгиев Станев

16. Теодор Тодоров Тенев

17. Любомир Василев Цинцев

18. Стефан Веселинов Юруков

19. Явор Красимиров Плявов

20. Светослав Димитров Стоянов

Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.