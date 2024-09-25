Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа
Войната в Украйна:

Вижте листата на ДПС - Пеевски за парламентарните избори на 27 октомври в 23 МИР - София

25 септември 2024, 11:29 часа • 173 прочитания
Вижте листата на ДПС - Пеевски за парламентарните избори на 27 октомври в 23 МИР - София

Представяме ви листата на "ДПС - Ново начало" в 23 МИР - София за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 27 октомври:

1.   Едиз-Ханиф Баязидов Саидов

2.   Рахим Зафер Юмерефенди

3.   Тодор Данаилов Софрониев

4.   Глория-Никол Емилова Найденова

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

5.   Григор Исмаил Рахими

6.   Албена Малинова Аврамова

7.   Радостин Георгиев Димитров

8.   Муса Мустафа Аянски

9.   Недялко Бончев Русков

10.   Дениз Седа Хайрула

11.   Методи Сашев Кацаров

12.   Милена Евтимова Стамболийска

13.   Лилия Светославова Йединак

14.   Петър Владимиров Шиников

15.   Тодор Георгиев Станев

16.   Теодор Тодоров Тенев

17.   Любомир Василев Цинцев

18.   Стефан Веселинов Юруков

19.   Явор Красимиров Плявов

20.   Светослав Димитров Стоянов

Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
листи предсрочни парламентарни избори 2024
Още от София
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес