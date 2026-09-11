Всеки може да каже: Каква Княжеска градина иска София?

Каква Княжеска градина иска София? Как да съчетаем нейната богата история с очакванията на съвременния град? Това са част от въпросите, с които започва процесът "Бъдеще за Княжеска градина" – инициатива на Столична община за съвместно създаване на концепция за обновяване на градината и основа за бъдещ международен архитектурен конкурс.

Княжеска градина е не само едно от най-обичаните, но и едно от най-сложните обществени пространства в София – място с дългогодишна история, множество функции и различни, понякога противоположни обществени очаквания. В края на XIX век районът ѝ се намира в периферията на града, а през първата половина на XX век до 80-те години тук се развива Зоологическата градина. През 50-те години е изграден монумент - Паметник на Съветската армия, а след 90-те пространството се утвърждава като естествено място за срещи, разходки, игри и скейтборд. Днес Княжеска градина е важна част от зелената система на София. Паркът е дом на ценни дървесни видове и продължава да има динамични обществени функции, но остава без цялостна съвременна концепция. След частичното демонтиране на монумента в централната му част, тя остава временно затворена, а въпросът за бъдещето на Княжеска градина предстои да намери своето дългосрочно решение.

"Княжеска градина е място, в което историята е оставила много различни пластове, а поколения софиянци са оставили своите спомени, навици и очаквания. Ако започнем направо с архитектурно решение, рискуваме отново да спорим за отговора, преди да сме се разбрали за въпроса. Искаме първо да постигнем максимално широко съгласие какво трябва да даде това място на София и едва след това да поискаме от най-добрите архитекти да намерят решението", казва арх. Любомир Георгиев, заместник-кмет на Столична община по направление "Градско планиране и развитие".

Предстоящото обновяване е възможност да бъде намерен нов баланс между историческите пластове на мястото, природната му среда и съвременните потребности на града. Именно затова процесът "Бъдеще за Княжеска градина" цели да създаде ясна основа за бъдещото развитие на парка – чрез задълбочено проучване на неговата история, настоящото му състояние и различните обществени потребности и очаквания към него.

Още: 367 млн. евро заем за транспорта в София: Властта с амбициозни цели за последната година от мандата

"Процесът цели да създаде приложима и устойчива основа за бъдещото развитие на Княжеска градина, като постави в центъра публичния разговор и различните гледни точки към едно от най-значимите обществени пространства на София", споделя д-р урб. Миглена Герасимова – управител на КОМПОНЕНТА, компания за градски политики, медиация и анализи и основен партньор в изпълнението на проекта.

Именно поради тази причина екипът стартира обществения разговор с онлайн анкета на официалния сайта на инициативата: knyazheska.sofia.bg, която предоставя възможност на всеки желаещ да сподели своята визия за Княжеска градина.

Процесът ще съчетае различни формати за участие - обществени и експертни дискусии, социологически проучвания, онлайн допитвания, тематични разходки, работилници и временни художествени намеси.

Княжеска градина - пресечна точка на идеи

Паралелно със социологическото проучване в пространство на Княжеска градина ще бъдат реализирани поредица от събития и временни намеси, превръщайки парка в място за активен обществен диалог. Художествената и изследователската програма към "Бъдеще за Княжеска градина" ще разгледа Княжеска градина като място, в което се наслагват различни исторически периоди, идеологии, обществени функции, общности и всекидневни практики. С изготвянето на художествената програма са ангажирани Владия Михайлова – куратор и културолог, и Виктория Драганова – куратор, автор и изследовател в областта на съвременното изкуство.

Програмата се развива през няколко последователни тематични линии, които започват от паметта за мястото и неговите най-видими конфликти, преминават през съвременните му обществени употреби, по-далечното му минало и живата среда и достигат до различни визии за неговото бъдеще.

Още: Празненствата в парковете не са забранени, но има важна уловка

Основна физическа точка на програмата на Княжеска градина е Павилионът на VOX POPULI. В него ще бъдат представени последователни тематични групи от визуални произведения и архивни материали, придружени от интервюта с авторите и допълнителни разговори, които разширяват темата от различни гледни точки.

Събития през септември

Съществена част от процеса е поредица от експертни и публични разговори, която ще постави на фокус различните измерения на бъдещето на Княжеска градина. Международният опит в работата със сложни и многопластови градски пространства ще обедини в общ разговор чуждестранни архитекти, урбанисти, артисти и куратори. Различните формати ще разгледат историческите пластове и противоречивото наследство на мястото, паметта и символиката на съществуващите обекти, природните системи и биоразнообразието, климатичните аспекти, мобилността и достъпността, както и функциите, сигурността, инфраструктурата, поддръжката и инвестициите в парка.

Културното-историческото наследство и неговото опазване, зелената памет, климатичната устойчивост и други ключови теми ще бъдат разгледани в експертните дискусии – "Наследството като ресурс – местни и международни практики" на 16 септември и "Градска екосистема и климатична устойчивост" на 18 септември, които ще се проведат около Павилиона на VOX Populi.

Публичната дискусията "Историята в града: Княжеска градина като място на памет и диалог" разглежда различните исторически пластове на градината и поставя въпроса как те могат да присъстват в нейното бъдеще – като следи от миналото, но и като възможност за диалог между различни времена, ценности и представи за града. Дискусията ще се проведе на 24 септември от 17:00ч. на Пирамидата в Княжеска градина.

През октомври програмата ще представи експертните дискусии - "Мобилност и достъпна среда" на 7 октомври и "Управление, поддръжка и развитие на парковата среда" на 15 октомври. На 13 октомври в Княжеска градина ще се проведе и заключителната публична дискусия - "Княжеска градина – животът на парка днес".

Есенната програма ще представи различни инициативи, които надграждат разговора за нейното бъдеще. Следете за повече информация официалната Facebook страница и Instagram профил на кампанията, както и на сайта на инициативата.