367 млн. евро заем за транспорта в София: Властта с амбициозни цели за последната година от мандата

Заем до 367 млн. евро ще вземе Столична община за закупуването на нови превозни средства за градския транспорт. Решението беше гласувано с 45 гласа "За", 6 против и 5 - "въздържали се" на първото заседава на Столичният общински съвет (СОС) след лятната ваканция и в последната година от своя мандат. Планира се парите да бъдат насочени към осигуряването на 200 нови автобуса, 75 тролея, 20 трамвая и 50 електробуса. Общият брой на новите превозни средства е близо 350, като целта е подобряване на качеството на въздуха и комфорта на пътниците в София.

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Част от средствата ще се използват и за ключови улици и булеварди - реконструкцията на бул. "Христо Ботев", изграждането на бул. "Копенхаген", разширението на бул. "Ломско шосе" и рехабилитацията на бул. "Джеймс Баучер".

Средствата ще бъдат осигурени чрез заеми от Европейската инвестиционна банка и друга финансова или кредитна институция.

Резултати и задачи

В началото на днешното заседание председателят на СОС Цветомир Петров призова общинските съветници да се съсредоточат върху конкретните резултати за София, като сред основните задачи през следващите месеци открои финансовата стабилност на общината и подготовката на бюджета за 2027 г. „Днес поставяме началото не просто на нов политически сезон. Навлизаме в последната година от мандата – годината, в която няма да бъдем оценявани по намеренията и обещанията си, а по постигнатите резултати“, заяви Петров.

Той подчерта, че времето за работа е ограничено и София няма време за губене. „Предстои ни да завършим ключови инфраструктурни проекти и да гарантираме финансовата стабилност на Столичната община. На следващото редовно заседание трябва да разгледаме бюджета за тази година, а паралелно с това незабавно да започнем подготовката на бюджета за 2027-а година. София се нуждае от предвидимост, ясни приоритети и управление, което гледа отвъд утрешния ден“, посочи председателят на СОС.

Сред приоритетите той открои инвестициите в образованието и детските заведения. По думите му през мандата са открити и въведени в експлоатация 20 нови, разширени или реконструирани сгради на детски заведения, а само през 2026 г. са завършени строителните дейности в още 11 сгради. В строеж са 16 детски градини, като в седем от тях се извършват основни ремонти и конструктивни укрепвания.

Той призова предстоящите избори и политическото противопоставяне да не блокират работата на градския парламент. „Нека завършим този мандат с достойнство, с изпълнен дълг към софиянци и с гордо вдигната глава“, каза още той.

Критики към държавата

Председателят на групата на ПП-ДБ Бойко Димитров призова залата на СОС да не се превръща в „предизборен щаб“ и предупредиха срещу популизма и трупането на политически дивиденти за сметка на гражданите.

Като приоритети за последната година от мандата групата посочи нови училища и детски градини, по-добър градски транспорт, модерна инфраструктура, повече зелени пространства и достъпни социални и здравни услуги.

Димитров заяви още, че ПП-ДБ ще настоява за реална децентрализация. „Държавата трябва да спре да третира общините според политическата окраска на кметовете им. Крайно време е част от данъците на софиянци да остават директно в София, а районните кметове да получат реален бюджет и правомощия, за да решават проблемите на хората на място“, каза той.

„Да не губим още една година“

Председателят на групата на ГЕРБ-СДС Антон Хекимян заяви, че те ще настояват започнатите проекти да бъдат довършени и София да не губи повече време, проекти и средства. „От нас зависи, дали тя ще бъде поредната изгубена година, или времето, в което отговорността надделя над политическата сметка“, добави той.

„Не е направено много“

Председателят на групата на БСП Иван Таков заяви, че през последните три години не е направено много за столичани. Той отправи критики за липсата на реална финансова децентрализация към районите, за недостатъчните инвестиции в здравеопазване, образование, спорт и социални дейности, както и за нерешените проблеми с детските градини и развитието на периферните квартали.

Като основни приоритети БСП постави насочването на бюджета към крайните райони, реална финансова децентрализация, подобряване на условията и доходите на работещите в общинските предприятия и дружества, инвестиции в градския транспорт и здравеопазването и решаване на недостига на места в детските градини и яслите.