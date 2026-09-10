"Ключовите проекти на София да не зависят от това кой управлява": Терзиев обясни за заема от 367 млн. евро

Искаме да направим необратим процеса по реализацията на ключовите инфраструктурни проекти на София и тяхното изпълнение да не зависи от нито една администрация. Това каза кметът на София Васил Терзиев по повод приетото от Столичния общински съвет (СОС) решение Столична община да поеме дългосрочен общински дълг до 367 млн. евро за финансиране на проекти за обновяване на градския транспорт и изграждане, реконструкция и основен ремонт на ключови булеварди и улици в София.

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По думите на Терзиев това решение дава предвидимост за реализацията на тези проекти, включително ясни срокове, готови проекти и възможност за тяхното финансиране. "Това, което не успяхме да направим, е да бъде абсолютно необратим процесът по реализацията на тези обекти, защото те са важни и за развитието на града", каза кметът и уточни, че става въпрос за довършване на рингови булеварди и "отключване на ключова инфраструктура".

Градоначалникът подчерта, че част от проектите са били желани за реализация в продължение на години, но по различни причини не е имало проектна готовност или финансиране.

Той определи решението за заема като надграждане на приети през годините от СОС рамки и проекти. По думите му то е свързано и с усилията на Общината да защити над 260 млн. евро по Програмата за развитие на регионите, като част от Плана за възстановяване и устойчивост.

Терзиев изрази надежда оставащата година до края на мандата да бъде ползотворна за София и призова при политическите спорове да се търсят "неща градивни за София".