„Лютеницотерапия“ и други празнични събития ще се проведат до Божурище

ДВА ПРАЗНИЧНИ ДНИ, ДВЕ ПРЕКРАСНИ СЪБИТИЯ И МНОГО ПОВОДИ ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО! Уважаеми жители и гости на община Божурище, на 11 и 12 септември 2026 г., Ви каним да се потопим заедно в българските традиции, фолклора, хубавата музика и вкусовете, които ни връщат към дома и корените ни. На 11 и 12 септември в с. Пролеша ще се проведе X Фолклорен фестивал за народни песни и танци „Окни, па тропни“.

На 11 септември, 19:00 ч. – концерт с участието на Ансамбъл към 140-то СУ „Иван Богоров“ – гр. София, а след него – общо хоро за всички присъстващи.

Водещ: Рангел Вангелов

На 12 септември, 10:30 ч. – фестивалната програма продължава с участието на изпълнители и гост-изпълнител Биляна Соколова, а след фолклорната част ни очакват жива музика и общоселско веселие.

Водещ: Поля Цвяткова

А на 12 септември от 08:00 ч. в с. Пожарево НЧ „Васил Левски 2012“ и Кметство Пожарево Ви канят на вкусната и колоритна „Лютеницотерапия“!

Ще белим, мелим и печем заедно, ще приготвим домашна лютеница, ще печем любимия ни хляб и, разбира се, няма да липсват музика, настроение и истински пожаревски пáбирок.

Два дни, в които селата ни ще оживеят с песни, хора, традиции, приятелство и споделени моменти.

Заповядайте със семействата и приятелите си!

Нека пазим традициите живи и да ги предаваме на децата си!

Очакваме Ви в Пролеша и Пожарево!

Събитията се провеждат с любезното съдействие на Община Божурище!