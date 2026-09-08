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Боровец и Самоков отбелязаха Деня на Съединението с български фолклор, музика и поглед в бъдещето

08 септември 2026, 12:56 часа 178 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Самоков
Боровец и Самоков отбелязаха Деня на Съединението с български фолклор, музика и поглед в бъдещето

Боровец и Самоков отбелязаха Деня на Съединението с български фолклор, музика и поглед в бъдещето. Боровец и Самоков отбелязаха 6 септември – Деня на Съединението на България с празнична програма пред хотел „Рила“, изпълнена с българска народна музика и танци.

Специалното участие на фолклорната певица Деси Николова и ФТА „Самоков“ превърна празника в истинско българско хоро, към което се присъединиха десетки жители и гости на Боровец.

Специален момент в празничния ден беше отварянето на капсулата на времето „Боровец 130“. В юбилейната година на курорта тя се превръща във връзка между миналото, настоящето и бъдещето.

До 22 септември – Деня на независимостта на България, всеки ще може да сподели своята мисъл, мечта или пожелание към бъдещите поколения. За целта кутия ще бъде поставена и в сградата на Община Самоков, а всички събрани послания ще бъдат съхранени в капсулата на времето.

🇧🇬 Да пазим паметта за това, което ни обединява, и да оставяме след себе си вяра и надежда за бъдещето.

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община Самоков
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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