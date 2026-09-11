Ще има ли парно в София тази зима? Енергийното министерство даде отговор

Топлоснабдяването на столицата е осигурено през предстоящия зимен сезон, доколкото зависи от Министерството на енергетиката. Това съобщи ресорният министър Ива Петрова по време на редовния парламентарен контрол в отговор на въпрос относно доставките на природен газ за "Топлофикация-София" през отоплителния сезон 2026/2027 при защита на финансовата стабилност на "Булгаргаз". От думите й стана ясно, че общите задължения на дружеството към "Булгаргаз" и Българския енергиен холдинг (БЕХ) надхвърлят 1.280 млрд. евро.

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Към настоящия момент именно тези две дружества осигуряват необходния финансов ресурс за продължаване на доставките при системно и трайно неизпълнение на насрещните задължения на "Топлофикация-София".

"За да обезпечи доставката на природен газ, "Булгаргаз" търси допълнителна ликвидна подкрепа и получава както от БЕХ, така и чрез търговски банки чрез кредитни линии. Това позволява към момента доставките да бъдат осигурявани, но не представлява устойчив модел", отбеляза министърът на енергетиката.

По думите ѝ енергийните дружества продължават да търсят трайно решаване на проблема. "Подобно решение не може да бъде намерено едностранно, необходим е конкретен ангажимент и предприемане на действия както от страна на "Топлофикация-София", така и на Столичната община като неин собственик", подчерта Петрова.

Петрова уточни също, че се планира среща с кмета на Столичната община, с председателя на Столичния общински съвет и изпълнителния директор на "Топлофикация-София" с цел поемането на ясни ангажименти за нормалното топлоснабдяване през предстоящия отоплителен сезон.