Втори трамвай 22 дерайлира в София за един ден (СНИМКИ)

Втори трамвай, движещ се по линия номер 22 на градския транспорт в София, е дерайлирал в ранния следобед днес, 2 септември. Инцидентът е станал на кръстовището срещу гара "Подуяне", разказват свидетели на случилото се в популярната Facebook група "Катастрофи в София". Трамваят е излязъл от релсите, но инцидентът не е с мащабите на другите две мотриси, движещи се по същата линия, които пометоха коли при посолството на Румъния рано тази сутрин.

Още: Голяма катастрофа с трамвай при румънското посолство - пометени коли, щети в подлез (ВИДЕО и СНИМКИ)

Снимка: Facebook.com/Svetla Chankova

Какво се знае за катастрофата от сутринта?

След като отговорният ватман явно оставил трамвая без надзор и слязъл да си вземе кафе, вероятно друго лице го е подкарало или е деактивирало спирачката. Превозното средство е развило много висока скорост, а така е помело поне 7 автомобила. Няма жертви и пострадали - като по чудо. Има големи щети по подлеза на бул. "Ситняково". Уличен стълб е спрял двете мотриси да стигнат до жилищен блок.

Още: Пускат движението на мястото на катастрофата с трамвая в София, подлезът е като ударен от бомба (СНИМКИ)

Прокуратурата вече действа по случая. Кметът Васил Терзиев обяви, че е разпоредил проверка на "Столичен електротранспорт" и е изискал пълна информация от ръководството, включително преглед на записите от камерите в трамвая. Мястото на катастрофата вече е разчистено.

Снимка: Facebook.com/Traicho Traikov

"Записът от кабината на ватмана показва ръка, която посяга и бута скоростния лост на трамвая", заяви Иван Таков, който е председател на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност и на групата на местна коалиция "БСП за България" в Столичния общински съвет.

Александър Дашев, началник сервиз в трамвайно депо "Искър", коментира по-късно пред медиите, че не може да каже нищо за външна намеса. Той посочи, че трамваят е бил "с включена посока".

Още: Изряден трамвай, опитен ватман и мистериозна ръка през прозореца: Какво се знае за катастрофата в София?