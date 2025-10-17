Възстановяват поклонническия път от Самоков до Рилския манастир. Днес в Богословския факултет на Софийския университет се проведе среща за анализ на резултатите от поклонническия път „Рилският чудотворец“ и обсъждане на бъдещите му перспективи.

Община Самоков беше представена от г-жа Венета Галева, заместник-кмет, и Пепа Георгиева, експерт „Култура, етнос и вероизповедание“.

По време на срещата бе изтъкнато значението на възстановяването на историческия маршрут от Самоков до Рилския манастир – път, който в миналото е бил сред основните духовни пътища в България. „Славата на Самоков трябва да бъде като на града, от който тръгва пътят за Рилския манастир,“ подчерта проф. Павел Павлов зам.-декан на Богословския факултет.

Община Самоков ще продължи да подкрепя инициативата, която съчетава духовност, култура и местно развитие. Предстои организиране на среща с местния бизнес и общественици, за да бъдат обсъдени възможностите и ползите от възстановяването на този свещен и исторически път.