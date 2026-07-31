Още едно място за детски смях и игри ще оживее в Самоков

Още едно място за детски смях и игри ще оживее в община Самоков. Днес в село Райово беше доставено новото съоръжение за детската площадка. На място кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов и кметът на селото Васил Васов инспектираха вече изградената основа и обсъдиха предстоящите дейности по оформянето на цялото пространство.

Освен монтажа на детското съоръжение ще бъде положена ударопоглъщаща настилка, а прилежащата градинка ще бъде благоустроена, така че да се превърне в приятно място както за игра, така и за отдих.

„Когато изграждаме детски кът, трябва да се погрижим и за пространството около него. Така създаваме място, което да бъде уютно и приятно за всички“, подчерта инж. Ангел Джоргов.

Площадката в Райово е петата, която се изгражда през тази година на територията на община Самоков. Нови детски пространства вече са реализирани в село Драгушиново, село Злокучане, детската градина в село Радуил и до стадион „Спартак“ в Самоков. Още в началото на следващата седмица започва изграждането на нова детска площадка и в детската градина в село Говедарци.

Работата по изграждането и обновяването на детските площадки продължава, защото добрата среда за децата е инвестиция, която си заслужава.