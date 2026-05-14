Самоков отбеляза 148 г. от Освобождението си

С признателност и преклонение отбелязахме 148 години от Освобождението на Самоков. Честването започна с тържествено шествие от площад „Захарий Зограф“ до паметника „Кръста“, съпровождано от Представителния духов оркестър на Сухопътните войски и мажоретния състав към Читалище-паметник „Отец Паисий“. Стотици самоковци, ученици, духовници, представители на институции и гости се включиха, за да сведат глави пред подвига на знайни и незнайни герои, извоювали свободата на България с кръв, смелост и саможертва.

В словото си кметът на община Самоков д-р инж. Ангел Джоргов подчерта, че Освобождението на Самоков не е само историческа дата, а символ на възродената надежда, съхранената вяра и свободата. Той припомни, че именно след Освобождението Самоков е сред първите градове в България, в които се установява местно управление и е избран първият градски управителен съвет и първият кмет – Иван Доспевски.

По време на честването архиерейският наместник отец Михаил Колев подчерта, че „свободата не се подарява, а се извоюва, с всяка дума и с всяка капка кръв“, и призова всички да бъдем достойни наследници на героите, отдали живота си за Родината. а. Той определи паметника „Кръста“ като втори символ и второ знаме на нашето национално самосъзнание – място, което пази паметта за първите освободителни чети, влезли в Самоков.

Благодарим на всички, които се включиха в отбелязването на тази светла дата и показаха, че паметта за героите ни е жива.

Нека пазим възрожденския дух на Самоков и продължим да градим бъдещето на нашия град с гордост, достойнство и отговорност.

Вечна памет на героите!

Да живее Самоков!

Да живее България!