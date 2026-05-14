Да обединява, а не да разделя: Терзиев търси нова визия за МОЧА

14 май 2026, 13:15 часа 421 прочитания 0 коментара
До края на есента се очаква да приключи процесът по изработване на идейни проекти за бъдещето на пространството в Княжеската градина и Паметника на Съветската армия, като ще бъдат проведени и обществени обсъждания. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев. По думите му всеки ще може да даде своето мнение за това какво трябва да се случи на мястото, включително и дали паметникът трябва да остане там.

"Моето лично мнение е, че там трябва да се търси реализация на проект, свързан с нещо, което ни обединява, а не нещо, което ни разединява", каза Терзиев.

Той припомни, че има старо решение за демонтажа на паметника, което е частично изпълнено, и подчерта, че предстоят публични обсъждания и разработване на концепция за бъдещето на това знаково пространство в центъра на София.

По-рано Столичният общински съвет (СОС) прие предложението на кмета общината да поиска от държавата да получи безвъзмездно от държавата демонтираните скулптурни композиции от МОЧА, както и имота в село Лозен, в който те се намират за съхранение. 

Преди началото на заседанието на общинския съвет граждани протестираха пред Столичната община с искане Паметника на съветската армия да бъде възстановен в Княжеската градина в центъра на София.

 

Виолета Иванова
