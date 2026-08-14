"Дългите сенки на август" събират музика и поезия в двора на къща-музей "Гео Милев" в Стара Загора

Лятната вечер в двора на Къща музей „Гео Милев“ ще бъде посветена на фината музика, поезията и красотата на августовския залез. На 18 август 2026 г. от 19.30 ч. Мирослава Кацарова и Мирослав Турийски ще представят пред старозагорската публика своята концертна програма „Дългите сенки на август“.

Двамата артисти имат дълъг съвместен творчески път на българската сцена. Заедно реализират три студийни албума – „My Cinema“, „Теменужена“ и „Beyond Jazz“. Преди три години записват и песента „Дългите сенки на август“ по текст на поетесата Ина Иванова, която дава името на тяхната мечтателна концертна програма.

В камерния рецитал, изграден само от пиано и глас, Мирослава Кацарова и Мирослав Турийски ще представят авторски композиции и съвременни прочити на класики от световната песенна колекция на ХХ век. Публиката ще чуе песни на английски, португалски, френски и испански език, а аранжиментите са дело на Мирослав Турийски.

„Дългите сенки на август“ е повече от концерт. Музиката се преплита с истории, които Мирослава Кацарова разказва не само с гласа си, но и с характерните за нея финес и задълбочени познания за историята на съвременната импровизационна и джаз музика.

В уютното пространство на Къща музей „Гео Милев“ срещата между музиканти и публика ще се превърне в пътешествие през различни епохи, езици и музикални култури, в което пианото и гласът остават единствените водачи.

Концертът „Дългите сенки на август“ ще започне от 19.30 ч. на 18 август, вторник, в двора на Къща музей „Гео Милев“ в Стара Загора.