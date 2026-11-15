Digital4StaraZagora събра бизнеса и технологиите в два дни

За шеста поредна година Стара Загора събира хората с идеи, визия и желание да развиват бизнеса на конференцията Digital4StaraZagora. Форумът е посветен на дигиталните технологии, предприемачеството и новите възможности пред бизнеса, а тази година привлича над 200 участници – предприемачи, маркетинг специалисти, студенти и представители на малкия и средния бизнес.

В продължение на два дни Културен център „Стара Загора“ е място за срещи, обмен на опит и разговори за теми, които все по-силно определят посоката на развитие – изкуствения интелект, новите бизнес идеи и технологиите на бъдещето.

Община Стара Загора е партньор на Digital4StaraZagora и тази година, продължавайки подкрепата си за местния бизнес и предприемаческите инициативи. Чрез участието си Общината насърчава развитието на компаниите, привличането на инвестиции и създаването на нови възможности за икономически растеж. Активна роля в тази посока има и екипът на Invest Stara Zagora, който работи в пряк контакт с бизнеса, съдейства на компаниите и подкрепя изграждането на благоприятна среда за иновации и развитие.

И тази година Digital4StaraZagora обединява бизнеса и технологиите около кауза с мисъл за децата. Всички приходи от продадените билети ще бъдат дарени на Шесто основно училище в Стара Загора. С тях ще бъдат подкрепени инициативи, които превръщат ученето в преживяване – зелено училище, повече зеленина в училищния двор и образователни екокътове, в които децата ще откриват света по интересен и достъпен начин.

Digital4StaraZagora събира бизнеса и дигиталната общност в подкрепа на децата на Стара Загора

Събитието бе официално открито от заместник-кмета на Община Стара Загора Радостин Танев, Преслав Бобев, управляващ партньор в IMG Connect и организатор на форума, и ректора на Тракийския университет проф. дбф Мирослав Карабалиев.

Зам.-кметът Танев припомни, че преди шест години Община Стара Загора е насочила усилията си към привличането на инвестиции и развитието на технологичния сектор. Той благодари на организаторите, че още от самото начало са повярвали в потенциала на града като домакин на подобни събития, и увери, че могат да разчитат на подкрепата на Общината и занапред.

Зам.-кметът Танев отбеляза, че днес възможностите за професионално развитие са много по-широки и не се ограничават само до традиционния бизнес. Дигиталната среда отваря нови врати пред младите хора, а онлайн бизнесът и дигиталният маркетинг дават все повече възможности за развитие и реализация.

Преслав Бобев благодари на Община Стара Загора и Invest Stara Zagora за подкрепата и за това, че са застанали зад каузата на тазгодишното издание. Той отбеляза, че шестата конференция надгражда досегашния си формат – докато предишните пет издания са били насочени основно към дигиталния маркетинг и онлайн търговията, сега програмата обхваща по-широк кръг от теми. Сред тях са предприемачеството, дигиталните умения, новите технологии и професионалното развитие на младите хора.

Digital4StaraZagora: изкуствен интелект, бизнес идеи и технологии, които променят бъдещето

Ректорът на Тракийския университет проф. дбф Мирослав Карабалиев подчерта значението на партньорството между образованието и бизнеса за подготовката на кадри, от които икономиката има нужда. Той коментира и навлизането на изкуствения интелект във висшето образование, като посочи, че се подготвят политика и етичен кодекс за използването му. Според него технологиите трябва да помагат на студентите в обучението, без да заменят самостоятелното им мислене и работа.

Какво предлага Стара Загора за живот, кариера и бизнес? С този въпрос започна първата дискусия в рамките на конференцията Digital4StaraZagora, която постави акцент върху възможностите за професионална реализация, инвестиции и предприемачество в града.

В дискусията се включиха доц. д-р Емил Мутафов, зам.-декан по научна и международна дейност на Стопанския факултет към Тракийския университет, Галя Гичева, основател на Lollipop Cosmetics, и инж. Пламен Михалев, съдружник в „Лесо Инвест“ ООД и председател на Съвета на директорите на „Индустриална зона Загоре“ АД.

Зам.-кметът Радостин Танев представи конкретните стъпки, с които Община Стара Загора работи за привличането и задържането на млади хора и специалисти. Сред основните акценти е Стратегията за привличане на таланти, която предвижда насърчаване на старозагорци, избрали да учат в други градове, да се завърнат и да намерят професионална реализация у дома. Паралелно с това се работи и за привличането на хора от други региони на страната и чужбина, които да изберат Стара Загора за място, в което да живеят и работят.

Във фокуса на разговора беше и развитието на града като индустриален и инвестиционен център. Танев представи напредъка на индустриалните зони, които разполагат с изградена инфраструктура – пътища, електроснабдяване, водоснабдяване и газификация. И двете зони вече са запълнени, като очакванията са реализираните инвестиции да осигурят над 4000 работни места.

Важна част от дискусията беше връзката между образованието и бизнеса – защото възможностите за работа трябва да вървят ръка за ръка с подготовката на кадри. Като пример за тази посока беше посочен новият факултет по дигитални и зелени технологии в Тракийския университет, който ще даде на младите хора възможност да придобиват актуални знания и умения, без да се налага да търсят образование и реализация далеч от родния град.

Разговорът предизвика активност сред участниците и очерта няколко важни посоки: повече възможности за младите хора, силна връзка между университетите и бизнеса и привлекателна среда за инвестиции. Стара Загора има потенциала да бъде не просто място, в което човек се връща, а град, в който избира да остане, да се развива и да създава бъдещето си, обединиха се всички модератори в края на панела.

Двудневната програма ще представи практическите приложения на изкуствения интелект – от ефективното използване на AI инструменти до автоматизацията на бизнес процеси. Сред основните теми са още дигиталният маркетинг, онлайн търговията, изграждането на брандове, създаването на съдържание и предприемачеството. Специално внимание ще бъде отделено на дигиталната трансформация на малкия и средния бизнес, достъпа до иновации и избора между корпоративна кариера и собствен бизнес.