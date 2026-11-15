Коледната магия завладява Стара Загора

Тази зима Стара Загора ще посрещне Коледа с изцяло нова празнична украса, създадена да носи щастие, радостни усмивки и детски възторг. Близо 40 впечатляващи светлинни фигури и хиляди искрящи сияния ще прегърнат централния бул. „Цар Симеон Велики“, обновения парк „Пети октомври“ и любимия на поколения старозагорци парк „Александър Стамболийски“ („Алана“). Общо около 10 км стрингове с лампички ще озарят централната част на града.

Всяка вечерна разходка под светещото небе ще се превръща в малко бягство от забързаното ежедневие – в миг на уют, споделена радост и тихо празнично вълшебство. За най-малките мечтатели и техните родители в сърцето на града ще оживеят приказни герои, а специална пощенска кутия ще пази най-съкровените детски желания, отправени към Дядо Коледа.

Красиви тематични кътове за снимки ще събират семейства и приятели, за да запечатат онези безценни кадри, които топлят спомените ни дълго след края на празниците. Те ще бъдат разположени на площада пред Община Стара Загора, както и по алеите на парковете „Пети октомври“ и „Алана“.

Стара Загора се превръща в „Замръзналото кралство“ - ледена приказка очаква малки и големи от 27 ноември

Голяма ледена пързалка ще бъде разположена непосредствено до парк „Алана“. В централната пешеходна зона по време на коледните празници децата ще се радват на виенско колело и коледен карусел. Богато декорирани, освен забавление за най-малките, те ще са сред най-любимите места за празнични снимки и създават неповторим уют на Коледното градче.

Къщата и „асансьорът“ на Дядо Коледа са други интерактивни атракции, привлекателни за малки и големи.

Предстои изграждането на трите зони с дървени къщички на Коледното градче - по бул. „Цар Симеон Велики“ (между бул. „Митрополит Методий Кусев“ и бул. „Руски“), южно от парк „Алана“ и по бул. „Митрополит Методий Кусев“.

В центъра на тази светлинна феерия ще израсне величествената 13-метрова Коледна елха – символ на надеждата, светлината и новото начало. Големият миг, в който всички заедно ще отброим секундите до чудото, ще настъпи на 27 ноември 2026 г. от 18.00 ч. на площада пред Община Стара Загора. Тържественото запалване на светлините и празничният концерт ще дадат официален старт на най-светлото време от годината.

А за да достигне празничният дух до всеки дом и квартал, досегашната коледна украса ще озари още нови улици и пространства в града. Защото в Стара Загора вярваме, че магията на Коледа е истинска само тогава, когато е споделена.