Европейски пробив: Стара Загора впечатли с "Инкубатор на колела"

Делегация от Стара Загора, включваща експерти от общинската администрация, представители на Института за устойчив преход и развитие към Тракийския университет и представител от компания „TexCycle“, проведе интензивно работно посещение в Енсхеде, Нидерландия. Визитата бе част от изпълнението на международния проект TEXAD и имаше за цел да запознае българските участници с работещите модели на кръговата икономика и управлението на текстилните потоци.

Работната програма, структурирана в три тематични направления, започна с фокус върху пътя на материалите под надслов „От отпадък към работа“. Старозагорската група проследи на живо целия процес на оползотворяване, започвайки от Регионалния център за сортиране на текстил в Твенте (RTT), където се извършва първичната селекция на събраните дрехи. Впоследствие делегатите посетиха производствените бази на Frankenhuis и Saxcell, за да се запознаят с технологиите за механично и химическо рециклиране. Там те наблюдаваха как негодният за употреба текстил се преработва обратно във влакна и суровини за индустрията, затваряйки цикъла на потребление. Компанията Frankenhuis е ключов фактор в развитието на кръговата икономика в текстилната индустрия, като рециклира около 600 хил. кг текстил месечно. Годишното ѝ производство възлиза на между 6 и 8 хиляди тона рециклирани влакна, като същевременно компанията събира и обработва над 3 хиляди тона употребявани дрехи всяка година.

Вторият етап от посещението, озаглавен „От идеи към действие“, пренесе дискусията в академична среда. В лабораторията за кръгов текстил към университета Saxion бе разгледано как научните разработки се трансформират в практични решения и пазарни продукти. По време на този етап се запознахме и с дейността на фирма TEXroad, работеща в областта на управлението и анализа на данни за текстилния сектор в подкрепа на циркулярната икономика. Този ден бе наситен с динамични срещи с местни предприемачи от модната индустрия, по време на които представителите на Тракийския университет и екипа от Община Стара Загора обмениха опит за ролята на иновативните хъбове в местната икономика. 

Финалната част на визитата бе посветена на стратегическата рамка „От политики към въздействие“. Бяха проведени задълбочени сесии относно европейското законодателство и мониторинга на текстилните отпадъци. Бяха представени експертни доклади от нидерландското Министерство на инфраструктурата и управлението на водите, касаещи Разширената отговорност на производителя. Чрез интерактивния формат „Кръгове на предизвикателствата, екипът от Стара Загора и техните домакини обсъдиха конкретните задължения на общините и ролята, която местната власт трябва да поеме при внедряването на тези регулации.

Като част от тридневното предизвикателство, нидерландската страна целеше да даде импулс за по-бързи действия. В този контекст Община Стара Загора представи иновативна идея за мобилна работилница с образователна и практична насоченост, която да служи като „инкубатор на колела“ и да помага за рециклирането на текстилните отпадъци в Стара Загора.

Иновативната концепция, която съчетава образование и практика, предизвика фурор сред европейските партньори и постави Стара Загора сред основните кандидати за директно финансиране от Европейската комисия за реализацията на този мащабен проект.

Посещението затвърди партньорството между Община Стара Загора, академичната общност и бизнеса, предоставяйки ясна визия за бъдещите стъпки по проект TEXAD, като следващата важна стъпка е през месец март, когато Стара Загора ще бъде домакин на партньорите по проекта от 6 държави – Италия, Испания, Нидерландия, Швеция, Полша и Португалия.

Антон Иванов
