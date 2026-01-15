Община Стара Загора започна почистване на района по поречието на река Бедечка

Община Стара Загора предприе действия за почистване по поречието на река Бедечка като част от текущите си дейности за поддържане на градската среда. По разпореждане на заместник-кмета на Община Стара Загора Радостин Танев беше извършена проверка на място, след което бяха организирани техника и екипи за почистване на замърсените участъци в района.

В рамките на дейностите са отстранени значителни количества битови и строителни отпадъци, изсъхнала растителност, както и натрупани клони и други замърсявания, които влошаваха състоянието на терена и създаваха предпоставки за екологични рискове.

Заместник-кметът Радостин Танев беше на място, за да проследи организацията на работата и да даде конкретни указания относно обхвата и приоритетите на почистването.

„Поддържането на речните зони и зелените пространства е постоянен ангажимент на общината. Действаме последователно и с конкретни мерки“, посочи зам.-кметът по време на проверката.

Дейностите по почистване на района на река Бедечка са част от цялостната политика на Община Стара Загора за опазване на околната средa, подобряване на условията в градските територии и превантивно поддържане на обществените пространства. Действията предотвратиха допълнително влошаване на средата и осигуриха нормално състояние на зоната.

Бързата реакция на екипите и личното присъствие на заместник-кмета Радостин Танев на терен гарантираха ефективна организация, ясен о