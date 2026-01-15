Войната в Украйна:

Община Стара Загора започна почистване на района по поречието на река Бедечка

15 януари 2026, 17:04 часа 328 прочитания 0 коментара
Община Стара Загора предприе действия за почистване по поречието на река Бедечка като част от текущите си дейности за поддържане на градската среда. По разпореждане на заместник-кмета на Община Стара Загора Радостин Танев беше извършена проверка на място, след което бяха организирани техника и екипи за почистване на замърсените участъци в района.

В рамките на дейностите са отстранени значителни количества битови и строителни отпадъци, изсъхнала растителност, както и натрупани клони и други замърсявания, които влошаваха състоянието на терена и създаваха предпоставки за екологични рискове.

Заместник-кметът Радостин Танев беше на място, за да проследи организацията на работата и да даде конкретни указания относно обхвата и приоритетите на почистването.

„Поддържането на речните зони и зелените пространства е постоянен ангажимент на общината. Действаме последователно и с конкретни мерки“, посочи зам.-кметът по време на проверката.

Дейностите по почистване на района на река Бедечка са част от цялостната политика на Община Стара Загора за опазване на околната средa, подобряване на условията в градските територии и превантивно поддържане на обществените пространства. Действията предотвратиха допълнително влошаване на средата и осигуриха нормално състояние на зоната.

Бързата реакция на екипите и личното присъствие на заместник-кмета Радостин Танев на терен гарантираха ефективна организация, ясен о

Антон Иванов
