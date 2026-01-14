Лайфстайл:

Зоопарк Стара Загора търси име на малкото бенгалско тигърче

14 януари 2026, 21:32 часа 294 прочитания 0 коментара
Зоопарк Стара Загора търси име на малкото бенгалско тигърче

По инициатива и предложение на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров, зоопаркът отправя покана към всички старозагорци да се включат в избора на име за малкото тигърче от женски пол. Появата й се превърна в истинска радост както за екипа на зоопарка, така и за неговите гости, а интересът към нея непрекъснато нараства. Малката тигрица се роди на 11 ноември 2025 г., в деня на Свети Мина, и вече се радва на вниманието и любовта на посетителите.

„Търсим име, което малкото тигърче да носи с гордост. Очакваме предложения за красиво, силно и достойно име, което да отразява характера и присъствието на нашата обитателка“, сподели д-р Найден Илинов, ръководител на Зоопарк Стара Загора.

Всеки желаещ може да участва, като напише своето предложение за име в коментар под публикацията във Facebook страницата на зоопарка. Може да оставите своето предложение на следния линк:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057263027627

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Предложенията се приемат до 21 януари (сряда) 2026 г., до 23:59 ч. Името, предложено най-много пъти в коментарите, ще стане официалното име на тигрицата.

Сред всички участници, предложили избраното име, чрез жребий ще бъде определен един победител, който ще получи:

безплатен вход за Зоопарк Стара Загора;

образователна беседа с личен екскурзовод;

възможност да надникне зад кулисите и да научи любопитни тайни от кухнята на зооградината.

Елате да се срещнете с нашето малко тигърче и станете част от нейното начало и история!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Община Стара Загора
Още от Стара загора
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес