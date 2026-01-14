Зоопарк Стара Загора търси име на малкото бенгалско тигърче

По инициатива и предложение на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров, зоопаркът отправя покана към всички старозагорци да се включат в избора на име за малкото тигърче от женски пол. Появата й се превърна в истинска радост както за екипа на зоопарка, така и за неговите гости, а интересът към нея непрекъснато нараства. Малката тигрица се роди на 11 ноември 2025 г., в деня на Свети Мина, и вече се радва на вниманието и любовта на посетителите.

„Търсим име, което малкото тигърче да носи с гордост. Очакваме предложения за красиво, силно и достойно име, което да отразява характера и присъствието на нашата обитателка“, сподели д-р Найден Илинов, ръководител на Зоопарк Стара Загора.

Всеки желаещ може да участва, като напише своето предложение за име в коментар под публикацията във Facebook страницата на зоопарка. Може да оставите своето предложение на следния линк:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057263027627

Предложенията се приемат до 21 януари (сряда) 2026 г., до 23:59 ч. Името, предложено най-много пъти в коментарите, ще стане официалното име на тигрицата.

Сред всички участници, предложили избраното име, чрез жребий ще бъде определен един победител, който ще получи:

безплатен вход за Зоопарк Стара Загора;

образователна беседа с личен екскурзовод;

възможност да надникне зад кулисите и да научи любопитни тайни от кухнята на зооградината.

Елате да се срещнете с нашето малко тигърче и станете част от нейното начало и история!