Община Стара Загора отбеляза Бабинден

На 21 януари, по повод Бабинден – Деня на родилната помощ, Община Стара Загора отбеляза празника в лечебни заведения на територията на града. В събитията участва заместник-кметът на Община Стара Загора с ресор „Общинска собственост, здравеопазване и социални дейности“ г-жа Павлина Делчева, която отправи поздравления и думи на признателност към медицинските специалисти и семействата на новородените. Празничният 21 януари в Акушеро-гинекологичното отделение на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ започна с молитва за здраве на Отец Йордан.

По традиция всяка година за ритуала на Бабинден се избира родилка. Тази година в него участва младата старозагорка Валентина Петришка, майка на близнаци, която изми ръцете на началника на отделението доц. д-р Лазаров. По време на ритуала той благослови: „Както се плъзга сапунът, така леко да вървят ражданията.“

След това доц. д-р Лазаров поздрави всички присъстващи и разчупи обредна питка. Според народните вярвания питката, приготвена на Бабинден, носи здраве и леко раждане на жените. Празникът бе ознаменуван и с раждането на седем нови жители на Стара Загора.

Зам.-кметът Павлина Делчева поднесе поздравителен адрес от името на кмета на Община Стара Загора към ръководството и екипа на отделението, като се обърна към доц. д-р Николай Лазаров, началник на АГ клиниката, и изрази благодарност за всеотдайния труд на медицинските специалисти.

„Много се радвам да бъде днес на този светъл празник, пожелавам леки и естествени раждания и дай Боже да се раждат повече здрави деца“, заяви г-жа Павлина Делчева.

По-късно през деня празничните прояви по повод Бабинден продължиха и в Болница „Тракия“, където също бе отдадена почит към лекарите и акушерките, посветили професионалния си път на грижата за майките и новородените. Празникът бе отбелязан с уважение и признателност към ежедневните усилия на медицинските екипи, които съпътстват началото на новия живот.

На Бабинден УМБАЛ „Тракия“ д-р Бузалов съобщи един радостен факт – през 2025 година са се родили 514 бебета, което е с 54 бебета повече в сравнение с 2024 година, когато са се родили 460 бебета. От родените през 2025 година бебета 255 са момчета, а 259 – момичета.

По инициатива на началника на АГ отделението д-р Стефан Бузалов, тази година традиционният ритуал „Измиване на ръцете на акушерката“ бе изпълнен от родилка, която поля вода на ръцете на най-дългогодишната акушерка в отделението – Мария Мечкова. С 50 години професионален стаж и 7000 раждания на новородени, тя продължава да работи активно и днес, редом с колегите си, въпреки че е пенсионер от години.

В знак на признание за дългогодишния ѝ принос, всеотдайност и професионализъм, заместник-кметът Павлина Делчева връчи на акушерка Мария Мечкова икона.

Медиците от двете празнуващи отделения на УМБАЛ „Тракия“ бяха поздравени от доайена на акушер-гинеколозите в Стара Загора д-р Атам Саркисян, който от сърце им пожела да продължават да развиват благородната си професия. „От името на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров искам да ви поздравя за това, което правите със сърцето си – за ранните утрини, за дългите дни, за безсънните нощи. Всички разчитаме на вас. Нека всички бебета да се раждат здрави, родилките да се възстановяват бързо“, пожела зам.-кметът Павлина Делчева и подари на медиците икона с образа на Св. Богородица с Младенеца.

Празникът по традиция завърши с балетно изпълнение на една от възпитаничките на почетния гражданин на Стара Загора г-жа Снежана Дескова – шестокласничката Кристияна.