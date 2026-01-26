Марина Кискинова с пореден голям успех в чужбина (СНИМКИ)

След като бившата водеща на тотото по БНТ Марина Кискинова се похвали с участието си в горещ трилър, тя записа поредния си голям пробив в своята журналистическа кариера. Кискинова прекрачи прага на една от най-големите и влиятелни медии в света - централата на CNN във Вашингтон – преживяване, което самата тя определя като сбъдната мечта. Тя не скри вълнението си и сподели снимка в социалните мрежи.

Разбира се, тя придружи публикацията си с няколко думи, за да изрази как се чувсвта от този важен за нея момент. "Да вляза в централата на CNN във Вашингтон беше сбъдната мечта – след 9 години като водеща на телевизионно предаване в България. Огромни благодарности на Брайън Ейбъл за невероятната обиколка – студиа, лабиринт от коридори и местата, където се случва цялата магия", написа Кискинова към кадрите. Тя определя преживяното за истинско вдъхновение.

Професионални успехи и щастие в личния живот

Марина Кискинова отвори нова страница в живота си, след като се премести да живее в САЩ. В профилите си в социалните мрежи тя често публикува снимки отвъд океана и показва какво се случва с нея. Освен на успехите в кариерата, Кискинова се радва на щастие в личен план - тя е сгодена за американския актьор Ланс Пол, който ѝ предложи брак по изключително романтичен начин – на върха на Олимп в Гърция. А романтичната им история привлече международния интерес.