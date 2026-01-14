Над 20 000 лева събра благотворителната кампания на Стара Загора за деца

Благотворителната кампания на Комплекса за социални услуги и семейства приключи успешно. Събраните средства са в размер на 23 354 лв. и с тях ще бъдат подкрепени 20 деца, преживели насилие. Инициативата бе реализирана по повод 20 години от създаването на Комплекса. Кампанията бе организирана от екипа на услугата, като благодарение на активната подкрепа на граждани, фирми и институции набраните средства ще бъдат използвани за развитие на индивидуалните умения на децата чрез образователни, музикални, спортни и творчески дейности. Подкрепата ще се осъществява в продължение на близо една година.

Специална комисия ще разгледа кандидатурите на децата и в кратки срокове ще вземе окончателно решение за включването им в програмата за подкрепа.

Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора отбеляза 20 години от своето създаване. За този период екипът е подкрепил над 14 000 деца и техните семейства, работейки за повишаване на родителския капацитет, превенция на изоставянето и недопускане на настаняване в специализирани институции.

Комплексът работи с деца, преживели насилие, още от своето създаване. Само през последната година при над 100 деца, с които екипите са работили е установено физическо, сексуално или емоционално насилие, неглижиране, училищен тормоз, изоставяне или родителско отчуждение.

Социалните услуги в Комплекса се управляват от фондация „Мисия Криле“ и са лицензирани от Агенцията за качеството на социалните услуги. Те включват Център за обществена подкрепа, Звено „Майка и бебе“ и други дейности, насочени към подкрепа на деца и семейства в риск.