Фестивалът на Маскарадните игри в Стара Загора очаква посетители от цялата страна

В Стара Загора ще се проведе двадесет и петото издание на Фестивала на маскарадните игри. Тазгодишното издание ще се състои на нова локация. Празникът ще започне в 10.00 ч. на 1 март 2026 г. на площада пред Община Стара Загора. Цветното дефиле на кукерите ще премине през бул. "Цар Симеон Велики". Близо 20 традиционни групи от селата в района на Силистра, Шумен, Перник, Ямбол, Павел Баня, Пазарджик и Ивайловград ще гонят злите сили и ще благославят за здраве и плодородие.

Тази година фестивалът съвпада с обичания от българите празник Баба Марта и с Деня на самодееца и любителското художествено творчество. Организаторите от НЧ „Н. Лилиев 2005“ и НЧ „Настроение 2017“ са предвидили и съпътстващи събития:

23 февруари от 17.30 часа в Регионална Библиотека „Захарий Княжески“

Фотоизложба на Жейна Желева

27 февруари, 17.30 часа в Регионална Библиотека „Захарий Княжески“

Концерт на студенти от НМА „Проф. П. Владигеров“ София от класа на Дарина Славчева и хор „Жарава“ при НЧ „Родина 1860“ с ръководител Даниела Дюлгерова. Талантливите деца от Детско-юношеския народен хор (ДЮНХ) „Жарава“ завладяха публиката и журито на шоуто „България търси талант“ през изминалата година.

28 февруари, 12.00 часа на площада пред Общината

Празнично веселие със солистите Дарина Славчева и Веселин Василев и танцовите формации при НЧ „Настроение 2017“.