Стара Загора даде старт на изграждането на първия в България завод за производство на ванадиеви редокс флоу батерии

С официална церемония в Индустриална зона „Загоре – Еленино“ беше поставено началото на изграждането на първия в България завод за производство на ванадиеви редокс флоу батерии. Новото предприятие е част от проекта „Херос“ на компания „Сиесайеф“ с управител Цветелина Бориславова – една от най-мащабните частни инвестиции, реализирани на територията на община Стара Загора през последните години.

Церемонията започна с водосвет за здраве и благополучно ползване на бъдещия производствен комплекс, отслужен от енорийските свещеници при храм „Въведение Богородично“ в Стара Загора.

В приветствието си инвеститорът Цветелина Бориславова подчерта, че до момента по проекта „Херос“ в Индустриална зона „Загоре – Еленино“ са инвестирани над 20 млн. евро. Тя представи и дългосрочната визия на проекта, който предвижда изграждането на три високотехнологични завода и логистична база върху площ от близо 300 декара. По думите ѝ първият обект – логистичната база на „Деспред“ АД, е почти завършен и ще подпомага бъдещите инвеститори с логистични и спедиторски услуги.

Ръководителят на проекта Любомир Градев представи технологичните характеристики на бъдещото производство. Той отбеляза, че заводът ще разполага с първата в света автоматизирана линия за производство на клетки за ванадиеви редокс флоу батерии – технология, разработвана в продължение на години от международни инженерни екипи. По думите му това е едно от най-устойчивите решения за дългосрочно съхранение на електроенергия, което ще има ключова роля в развитието на възобновяемата енергия и енергийната независимост.

„Силно се надяваме да дадем ясен знак пред света, че България може да бъде не само първи инсталатор, но и първи производител и да се превърне в хъб за нови технологии“, подчерта Градев.

Заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов поздрави инвеститорите за реализацията на проекта и подчерта значението на подобни инвестиции за развитието на високотехнологичната индустрия и конкурентоспособността на българската икономика.

От името на Община Стара Загора заместник-кметът Радостин Танев приветства реализирането на инвестицията и заяви, че общината ще продължи да работи активно за привличането на нови инвеститори и създаването на благоприятна среда за развитие на модерни производства с висока добавена стойност.

След официалните приветствия беше направена символичната първа копка, с която беше даден старт на строителството на завода.

Проектът „Херос“ предвижда изграждането на цялостен индустриален комплекс, включващ завод за производство на ванадиеви редокс флоу батерии, предприятие за рециклиране на излезли от употреба соларни панели, завод за производство на клетки за соларни панели и логистична база. Очакванията са през следващите години в различните производства да бъдат разкрити над 1000 работни места, което превръща инвестицията в една от най-значимите както за региона, така и за страната по размер, стратегическо значение и потенциален икономически ефект.

С реализацията на проекта Стара Загора затвърждава позициите си като водещ индустриален и инвестиционен център, привличащ производства, свързани с новите технологии, зелената енергия и устойчивото икономическо развитие.

Информацията и снимките са предоставени от отдел "Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход"