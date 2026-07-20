"Старите сгради разказват": Безплатен градски тур разкрива историите зад архитектурата на Стара Загора

На 25 и 26 юли (събота и неделя) 2026 г., от 10.00 часа, ще се проведе безплатен градски тур на тема "Старите сгради разказват". По време на обиколката участниците ще имат възможност да се запознаят с историята на някои от най-емблематичните сгради в Стара Загора и да надникнат в ежедневието на хората, живели през 20-те и 30-те години на миналия век.

Инициативата е част от програмата "Стара Загора – неразказани истории по правите улици", организирана от Община Стара Загора и Туристически информационен център – Стара Загора, с партньорството на Регионален исторически музей – Стара Загора и Регионална библиотека "Захарий Княжески" – Стара Загора.

Участието е безплатно, но е необходимо предварително записване.

Желаещите могат да се запишат: на място в Туристически информационен център – Стара Загора (бул. "Руски" №27); на телефон: 042/62 70 98; чрез онлайн формата: https://forms.gle/UJmxp4bVCUVPwezXA

Организаторите канят всички жители и гости на Стара Загора да се включат в това пътешествие назад във времето и да открият историите, които старите сгради на града продължават да "разказват".