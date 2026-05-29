Главният архитект на Община Стара Загора откри STEM-2

С прерязване на лента главният архитект на Община Стара Загора арх. Николай Василев откри новия STEM 2 - „Център за дигитални създатели“ в ПГСАГ „Любор Байер“. Новото пространство надгражда вече съществуващия STEM 1 - „Център за природни науки, изследвания и иновации“ и създава условия за съвременно професионално обучение в областта на архитектурата, строителството и геодезията.

Арх. Николай Василев поздрави ръководството, преподавателите и учениците от името на кмета Живко Тодоров и Община Стара Загора.

„За мен е истинско удоволствие да бъда днес тук не само като главен архитект на Община Стара Загора, но и като човек, чийто професионален път е започнал именно в това училище“, сподели той.

По думите му ПГСАГ „Любор Байер“ е училище, което през годините е подготвило поколения специалисти и е изградило отношение към професията.

„Новият STEM център ще даде възможност на учениците да работят с технологии и среда, близки до реалната практика - такава, каквато съвременното проектиране и строителство вече изискват“, подчерта арх. Василев.

Той се обърна към учениците с послание да бъдат смели, любопитни и уверени в знанията и възможностите си.

Директорът на ПГСАГ „Любор Байер“ инж. Весела Иванова също приветства присъстващите и определи откриването на STEM 2 като важна стъпка към бъдещето на професионалното образование.

„Днес отваряме нови врати към бъдещето. С гордост откриваме STEM 2 - пространство, в което науката и технологиите се срещат, за да създадат истинска лаборатория на бъдещето. Проектът е част от стремежа ни да осигурим качествено образование в модерна и високотехнологична среда, отговаряща на съвременните изисквания в строителството, архитектурата и геодезията“, заяви инж. Иванова.

Сред официалните гости на събитието бяха Зоя Колева - заместник областен управител на Стара Загора, Николай Диков - секретар на Община Стара Загора, експерти от отдел „Образование и младежки дейности“ към Община Стара Загора, представители на : РУО - Стара Загора, РЗИ -Стара Загора, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране - Регионална колегия Стара Загора, Камарата на инженерите по геодезия - Областна колегия Стара Загора, Камарата на архитектите в България - Регионална колегия Стара Загора, както и представители на местния строителен бизнес.

Новият STEM 2 - „Център за дигитални създатели“ ще развива обучение в направленията „Дизайн и 3D прототипиране“ и „Математика и информатика“. В специализираните пространства учениците ще работят с 3D принтери, режещ и гравиращ плотер, мобилен скенер, очила за виртуална реалност, дрон за фотограметрично заснемане, интерактивни дисплеи, лаптопи и специализиран софтуер.

Центърът ще предоставя възможности за интегрирани уроци, работа по реални професионални казуси и взаимодействие между различни специалности, така че учениците да придобиват практически умения в модерна и високотехнологична образователна среда.