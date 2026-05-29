Фестивалът "Златна липа" започва със световноизвестен гост

Броени часове остават до дългоочакваното начало на XIII-ото издание на Международния кинофестивал за ново европейско кино „Златната липа“ в Стара Загора. Бляскава церемония утре ще даде старт на събитието, което в рамките на пет дни – от 30 май до 3 юни, ще превърне Града на липите, поетите и правите улици в притегателен център за кинотворци, актьори, критици и зрители. Филмовият маратон стартира още в 11.00 ч. с две прожекции.

В 12.00 ч. международното жури на „Златната липа“, с председател Антония Ковачева – директор на Българската национална филмотека, ще даде откриваща пресконференция в присъствието на основателя и директора на фестивала Магдалена Ралчева и началника на отдел „Култура“ в Община Стара Загора Диана Атанасова.

Точно в 17.00 ч. пред сградата на Държавна опера – Стара Загора, с празнично дефиле под звуците на Военния биг бенд, мажоретни състави и танцови формации, които през годините се превърнаха в емблематична част от атмосферата на фестивала, ще започне тържественото откриване на „Златната липа“. Червеният килим, красивите униформи, музиката и артистичните изпълнения отново ще придадат онзи стил и празничност, с които фестивалът е познат на своята публика.

Един от най-очакваните моменти е гостуването на легендарния италиански актьор Франко Неро, който ще получи специалната награда „Златната липа“ за цялостен принос към киното. Световноизвестният киноартист, превърнал се в една от най-разпознаваемите фигури на европейското и световното кино с класики като „Джанго“, ще бъде специален гост на фестивала и ще се срещне с публиката в Стара Загора.

На 31 май 2026 г. Франко Неро ще даде официална пресконференция, след което ще засади свое дръвче в Алеята на липите до сградата на Старозагорската опера. През годините това събитие се утвърди като една от най-разпознаваемите традиции на фестивала. Името на големия актьор ще остане завинаги и в Алеята на славата в Стара Загора със своя звезда – признание за приноса на Франко Неро към киното. По-късно същия ден италианският актьор лично ще представи пред публиката на фестивала „Златната липа“ филма „Щастливи дни“, в който изпълнява една от главните роли.

Водещ на церемонията по официалното откриване на киносъбитието в Стара Загора ще бъде актьорът Радослав Владимиров. На сцената ще бъде представено и международното жури на фестивала „Златната липа“, оглавявано от директора на Българската национална филмотека Антония Ковачева.

След края на церемонията по откриването ще бъде прожектиран специалният филм на вечерта – „Баща, майка, сестра, брат“, на легендарния американски режисьор Джим Джармуш. Лентата събира впечатляващ актьорски състав с Кейт Бланшет, Адам Драйвър, Вики Крипс и Шарлот Рамплинг. Филмът вече спечели „Златен лъв“ на Международния филмов фестивал във Венеция.

Тази година МФФ „Златната липа“ ще предложи на зрителите 86 прожекции на 50 филмови заглавия. 35 са чуждестранните ленти, а 15 – българските продукции. Благодарение на съдействието на Община Стара Загора и кмета Живко Тодоров и тази година всички прожекции ще бъдат със свободен вход в трите фестивални локации – Държавна опера – Стара Загора, Регионална библиотека „Захарий Княжески“ и Културен център „Стара Загора“.

Програмата на XIII-ото издание на фестивала събира едни от най-интересните нови европейски филми – носители на престижни награди, фестивални открития и силни авторски заглавия, отличени на форуми като Берлинале, Кан, Венеция, Сан Себастиан и Рим. Сред тях са филми на режисьори като Паоло Вирдзи, Сеск Гай, Тадеуш Шлива и Джим Джармуш, както и впечатляващи български заглавия с участието на Владимир Пенев, Силвия Лулчева, Юлиан Вергов и други обичани актьори.

Силен интерес предизвиква и конкурсната програма на фестивала, в която девет филма от цяла Европа ще се съревновават за статуетките „Златна липа“ в категориите „Най-добър филм“, „Най-добър режисьор“, „Най-добра мъжка роля“ и „Най-добра женска роля“. Свое отличие ще връчи и Съюзът на българските филмови дейци, а зрителите отново ще определят носителя на „Наградата на публиката“.

През следващите дни фестивалът ще предложи още изложби, срещи с творци, детска анимационна работилница и представяне на книгата „45 срещи насаме с незабравимите“ на журналистката Виолета Цветкова.

Информацията е предоставена от Живко Иванов, PR на МФФ „Златната липа“.