Кметът на Стара Загора на БАТА АГРО 2026: Земеделието е сред основните приоритети

С водосвет за здраве и успех, отслужен от Негово Преосвещенство Маркианополският епископ Богослов в съслужение със свещеници от Стара Загора, бе дадено началото на осемнадесетото издание на БАТА АГРО 2026. Форумът е сред най-големите специализирани изложения за селскостопанска техника и технологии в България и събира на едно място водещи компании, иновации и професионалисти от аграрния сектор. Кметът на Стара Загора Живко Тодоров приветства участниците и гостите, пожела успех, ползотворни срещи, добри партньорства и успешни продажби.

„Българското земеделие е ключов отрасъл за развитието на страната и е сред основните приоритети, които трябва да продължим да развиваме и подкрепяме. Благодаря на организаторите за доверието и гарантирам, че Стара Загора ще продължи да бъде толкова гостоприемен домакин, колкото е била и досега“, заяви Живко Тодоров.

Изложението ще продължи до 5 юни, като посетителите могат да се запознаят с най-новите решения в областта на агротехниката, прецизното земеделие, дроновите технологии, напояването, семената, торовете и продуктите за растителна защита.

Сред участниците са официални представители на водещи световни марки земеделска техника, както и компании, предлагащи оборудване, резервни части, инструменти и сервизни услуги. Във форума се включват още консултантски компании, финансови и банкови институции, както и представители на автомобилния сектор и тежката строителна техника.

Председателят на Управителния съвет на БАТА Даниел Минев отбеляза, че тазгодишното издание събира 214 фирми върху повече от 35 700 кв. м изложбена площ на летището в Стара Загора. По думите му форумът през годините се е утвърдил като място за професионален диалог и създаване на устойчиви партньорства.

„Именно тези срещи помагат на бранша да върви напред въпреки трудностите и предизвикателствата“, подчерта Минев.

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски акцентира върху ролята на модерните технологии за развитието на сектора и адаптирането му към климатичните предизвикателства.

„Земеделският сектор не може да се развива без съвременна техника. Земеделските машини са от ключово значение за работата на фермерите и за прецизното управление на стопанствата“, заяви той. Абровски допълни, че министерството ще насочи усилия към засилване на превенцията и управлението на риска, като основен приоритет остава осигуряването на повече сигурност и предвидимост за земеделските производители.

Международното участие в БАТА АГРО 2026 също се разширява. Полша и Аржентина се представят с колективни щандове, а Аржентина е почетна страна на тазгодишното издание. Изложението продължава традицията си да подкрепя обществено значими каузи, като тази година благотворителната инициатива е насочена към подпомагане на уязвими деца и техните семейства.

В рамките на БАТА АГРО ще бъдат организирани демонстрации на самоходни и прикачни машини, пръскачки, дронове, технологии за прецизно земеделие и строителна техника. Посетителите ще имат възможност да наблюдават машините в реална работна среда и да участват в тест драйв демонстрации.

На официалното откриване присъстваха Зоя Колева, заместник-областен управител на област Стара Загора, Радостин Танев, заместник-кмет на Община Стара Загора, Владислава Казакова, изпълнителен директор на държавен фонд „Земеделие“. Присъстваха и посланици и представители на дипломатически мисии, акредитирани в България, както и представители на държавната и местната власт, бизнеса, земеделски производители, браншови организации.

След официалната част министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, кметът Живко Тодоров, заместник-кметът Радостин Танев и официалните гости разгледаха изложбените площи, където се запознаха с най-новите модели земеделска техника, иновативни технологични решения и предложенията на водещите компании в сектора.

Посещението на изложението е безплатно след регистрация, която може да бъде направена предварително чрез сайта на БАТА АГРО или на място в дните на събитието.