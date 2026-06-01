В Стара Загора над 100 жени ще получат безплатно изследване на яйчниковия резерв

Избрахме тази дата, за да обявим началото на кампанията, символично. Репродуктивните проблеми се определят като „тихия бич на XXI век“, тъй като засягат всяка шеста двойка в световен мащаб и броят им непрекъснато расте. Те са огромно социално, демографско и психологическо предизвикателство, което остава скрито зад стените на лекарските кабинети поради обществено табу или срам.

За област Стара Загора всяка пета жена на възраст над 35 г. има намален яйчников резерв, сочат медицински изследвания. Оценката му не изисква сложни операции, а комбинация от кръвни изследвания и ехография.

С кампанията за изследване на яйчниковия резерв на жени между 30 и 37 г. целим да обърнем фокуса към този проблем и дадем насоки, ако той бъде констатиран.

Това сподели днес д-р Стефанов, който обяви началото на кампания в помощ на старозагорските жени и съветва изследванията на яйчниковия резерв да станат рутинна практика.

Изследването на антимюлеровия хормон е най-точният маркер, допълва доц. д-р Славов, също част от екипа, който ще реализира кампанията. Кариерният и личният живот трябва да вървят заедно, а грижата за здравето трябва да е приоритет за всяка жена, допълва той.

Кампанията стартира на 8 юни в Ин витро център „Стефанов“ и ще продължи месец и половина. Прегледите са безплатни, както и изследванията в Медицински център Селена - Л. Всеки понеделник, сряда и петък, в Ин витро център „Стефанов“ желаещите могат да получат преглед и консултация. За предварително записване Центърът предоставя следните телефонни номера: 0886 47 46 65 и 0883 60 33 66.

Кампанията е подкрепена от община Стара Загора. Кметът на Стара Загора Живко Тодоров застава активно зад кампанията на д-р Стефанов и д-р Славов. Общината поддържа постоянна Общинска програма „Ин витро“, а местната администрация осигурява ежегодно сериозен финансов ресурс за ин витро процедури и си партнира с водещи организации.