Кметът на Стара Загора обясни защо вдига данъците

С мнозинство от 29 гласа „за“, 13 „против“ и 5-има „въздържал се“ Общинският съвет на Стара Загора прие на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора. Това се случи на 30-ото извънредно заседание на местния малък парламент днес. Точката в дневния ред предизвика оживени дебати заради предложението за увеличение на данъка върху недвижимите имоти от 1.7 на 2.2 на хиляда. В текста му се изтъква, че корекцията е с около 30%, като така Община Стара Загора остава със ставка под средната у нас от 2.3 на хиляда. Промяната в размера на данъка върху недвижимите имоти ще доведе до увеличение на годишните постъпления от него от около 9.1 млн. лева на 11.5 млн. лева. Това е с около 2.4 млн. лева повече.

„С тези пари ще се повишава качеството на живот на старозагорци“, аргументира се лаконично кметът Живко Тодоров. И разви тезата си подробно в отговор на въпросите на общински съветници, поставени в зала „Славейков“.

„Община Стара Загора задържа най-ниските налози по отношение на данък сгради и такса смет в продължение на може би 10-12 години. И това беше добро до един момент - до момента, в който вече исканията на хората стават такива, че ние трябва да вземем мерки да попълним приходната част на бюджета“, посочи очевидното кметът.

Той припомни, че през времето на предизборната кампания исканията на старозагорци са били конкретни и прагматични. „Питаха ме: кога ще оправите тази улица, канализацията, пътищата по селата, кога ще направите повече за малките населени места. Всичко се въртеше около това какво ще направи Общината, а то е свързано с разходи. Работим за една различна община - не за община на съществуването, на поддържането на едно ниско ниво с години наред, а за община, която има претенции да се развива, да подобрява инфраструктурата и т.н.“, мотивира се Живко Тодоров.

„Това предложение отговаря на съвременните искания на хората и ние трябва да се водим по тях! А исканията на хората са всеки ден да има подобряване на услугите, които общината им предоставя, а това става със средства“, отсече градоначалникът.

„Цените на строителството бяха от около 400 евро на кв. м преди 10 г., сега е трудно да се намерят дори и на 1000 евро на кв. м. Реалният пазар нагледно показва процесите на инфлацията най-добре, както и цените в магазините. Тези скокове са валидни и за общината и тя, за да построи канализация в даден квартал, подлежи на същата инфлация, както и частният сектор. По същия начин, за да достави зеленчуци в детските градини трябва да ги купи със същата инфлация както и хората“, припомни кметът Тодоров.

Той помоли да се избягва популистично разделение, тъй като общината е на народа, на всички хора, които живеят на територията ѝ и е неделима част от тях. „Не може да се говори за народа и за общината като абстрактна институция, не може да се ръководим от принципи на анархията. Всички ние имаме ангажимент да се грижим за институцията и да помагаме на хората да живеят по-добре“, подчерта Живко Тодоров.

Относно размера на увеличението на данъка върху недвижимите имоти, той предупреди, че и 2.2 промила няма да стигнат да се покрият всички искания, които имат хората. „Има над 200 километра общински пътища, които трябва да бъдат ремонтирани. Това изисква много голяма инвестиционна програма, за която да събираме пари“, информира още кметът.

Предложението да се създаде комисия към Общинския съвет за изразходването на средства, която да предлага облагородяването на конкретни междублокови пространства или пък други проекти, той окачестви като много добро и в полза на публичността. „Нека се активизира гражданската енергия, да бъде общината още по-прозрачна, да има съпричастност от хората“, изрази мнение Живко Тодоров.

„Данъкът, който обсъждаме, основно обезпечава озеленяване, чистота, обществен ред, култура, спорт и инфраструктура като улична мрежа. Той е основният приходоизточник заедно със средствата от „Зелена зона“, припомни на общинските съветници ресорният зам.-кмет по финанси Светослав Колев. „Имаме издръжки, свързани със спортните бази, за фонд „Култура“, за археология, която е държавна дейност, но и там спешно отделихме средства, защото държавата не го стори. С 4 млн. и 800 хил. лева от местните приходи дофинансираме държавно делегирани дейности - само в перо „Образование“ даваме 2.5 млн. лева от местните приходи“, описа ситуацията Колев.

Освен актуализираната Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора местният малък парламент разгледа днес още 4 точки. В самото начало на заседанието днес секретарят на Община Стара Загора Николай Диков оттегли точката за промени в Наредбата за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора. Тя ще бъде разисквана на следващо заседание на старейшините.

„Общественият ред, обликът на града ни, екологията, чистотата - тези категории са принадлежни на всички нас като старозагорци и като граждани. Смятам, че всеки един от нас иска да вижда града ни по-чист и по-уреден. Искам да благодаря на всички общински съветници, които работиха по темата, защото вчера се разглеждаха много варианти, които да надградят нормативната база на Община Стара Загора“, посочи г-н Диков.

Без дебати и с 40 гласа „за“, 6 „против“ и 3-ма „въздържал се“ на второ четене бяха одобрени текстовете, които регламентират платеното паркиране в Стара Загора. Общинският съвет одобри вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Стара Загора за 2025 г. и промяна в инвестиционната програма, свързани с ремонта на 66-та детска градина „Детски рай“.

С 38 гласа „за“, 6 „против“ и 3-ма „въздържал се“ Общинският съвет одобри КНСБ да ползва безвъзмездно имот, частна общинска собственост, за срок от 5 години. Следващото заседание на местните законодатели ще се проведе в последния четвъртък от месец септември.