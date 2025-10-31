Стара Загора е една крачка напред - чрез активна работа и партньорство с бизнеса

Как правителството, бизнесът и експертите превръщат възможностите в успешни проекти за растеж и развитие – това е основният акцент на форума „Европейско и национално финансиране: практични решения за бизнеса“, който се провежда днес в Културен център „Стара Загора“. Събитието е организирано от Invest Stara Zagora – отдел „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“ към Община Стара Загора. Мащабният форум събира на едно място представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на иновациите и растежа, Европейската инвестиционна банка, Фонда на фондовете, експерти от регионални структури за подкрепа на бизнеса и иновациите, представители на работодателски организации, бизнеса и консултантски компании.

„Стара Загора е град с отворена администрация, активен бизнес и ангажирани граждани. Форумът е естествено продължение на нашите усилия за развитие на бизнес екосистемата. С тези думи заместник-кметът на Община Стара Загора Радостин Танев даде начало на дискусиите. През последните пет години в региона са подкрепени 1700 предприятия с безвъзмездни средства на стойност 220 млн. лв., като в статистиката не е включена индустриалната зона „Загоре“.

„В Стара Загора винаги сме една крачка напред – и това личи от отношението и уважението, които получаваме от институциите,“ посочи заместник-кметът Радостин Танев. „Това е нашият начин да помагаме на града – чрез активна работа и партньорство с бизнеса.

Танев отбеляза, че един от основните приоритети на кмета Живко Тодоров през този мандат е развитието на икономиката и привличането на инвестиции. „Без местен бизнес, който да расте, това няма как да се случи. Заедно – ръка за ръка – ще продължим да развиваме Стара Загора“, посочи той.

В рамките на форума се провеждат панелни дискусии, а зам.-кметът Танев взе участие в първата на тема: „Парите на бъдещето: новите програми и приоритети на ЕС и България“. По време на нея представители на Европейската комисия представиха общата визия за финансиране в България – наличните програми, приоритетни сектори, планирани инвестиции и процедури за 2025 г. и след това.

Община Стара Загора работи активно в партньорство с КРИБ, АИКБ и Клуба на работодателя, провеждайки секторни срещи и предоставяйки информация за възможности за кандидатстване по различни европейски и национални програми. Към момента общината е подала проектни предложения на стойност около 400 млн. лв, част от които са одобрени, а други са в процес на оценка.

Сред ключовите проекти е вторият етап от развитието на „Индустриална зона Загоре“ край село Еленино и изграждането на пътна и ВиК инфраструктура в района на бившия Азотно-торов завод (АТЗ), където се предвижда развитие на нова индустриална зона.

„Политиката на Община Стара Загора при развитието на индустриалните зони не е насочена към печалба от продажбата на земя, а към привличане на инвеститори и създаване на условия за устойчив икономически растеж“, добави Танев. В рамките на форума участниците могат да получат конкретни насоки за подготовка и реализация на успешен проект, информация за актуални програми, достъп до успешни практики и възможност за изграждане на нови партньорства.

След приключване на дискусиите участниците могат да посетят експо зоната, където ще получат индивидуални консултации от експерти и представители на финансови институции. Там ще бъдат обсъдени конкретни проектни идеи и следващите стъпки за кандидатстване.