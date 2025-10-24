Посланикът на Израел и община Стара Загора обсъдиха възможностите за развитие

Н. Пр. Йоси Леви - Сфари – посланик на Държавата Израел в Република България посети Община Стара Загора днес, придружен от Рони Голдбърг, експерт по културни и научни въпроси към посолството на Израел. Домакини на срещата бяха зам.-кметът с ресор „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“ Радостин Танев, зам.-кметът с ресор „Култура и Туризъм“ Милена Желева и Ивета Лазарова, председател на Общински Съвет Стара Загора. Радостин Танев приветства дипломатите и благодари на Н. Пр. Йоси Леви Сфари за честта, която оказват на Община Стара Загора.

В отговор Н. Пр. благодари за възможността да посети града ни, като още в началото заяви желание да направи по- задълбочено и продължително посещение на Стара Загора. Имаме много дълбоки връзки, които свързват нашите народи, историята на тези взаимоотношения датира отпреди 100 години, припомни той. По негово мнение има големи възможности за добро партньорство между Стара Загора и Израел. Н. Пр. Йоси Леви - Сфари отбеляза, че Държавата Израел има интерес двете страни да осъществят активен обмен в различни сектори. Акцент постави върху управлението на отпадъци, внедряване на технологични процеси за преработка на биомаса, културен и научен обмен.

Зам.-кметът Радостин Танев подчерта, че Общината полага усилия, за да задържи и привлече повече млади хора, които да се развиват в различни сфери на бизнеса. Затова запазването на енергийния сектор и развитието на индустрията са предпоставки за утвърждаване на града като добра бизнес дестинация. По думите му, старозагорският регион в момента е в преход от традиционната индустрия към по-екологични източници на енергия.

В момента, заедно с Тракийски университет в Стара Загора, разработваме проект за производство на електроенергия чрез водородна система. За близкото бъдеще инвестициите са насочени към създаване на фабрики за производство на фотоволтаични панели и батерии с голям капацитет. Това ще обуслови и отварянето на нови работни места в града, сподели зам.- кметът. Дипломатите обсъдиха с ръководството на общината технология за производство на електроенергия чрез преработване на отпадъци. Разказаха и за опита си в управлението на води, както и експертизата им в обезсоляване на водата, за да добият питейна такава.

Посланикът подчерта необходимостта от политики за добро управление на водния ресурс не само в Израел. Зам.-кметът Радостин Танев увери, че ръководството на Община Стара Загора е предприело мерки за това и ВиК мрежата на града е ремонтирана наскоро, а водата се пречиства в пречиствателни станции. Работата по минимизиране на загубите на питейна вода е постоянна и отговорна задача и за ръководството на общината.

Рони Голдбърг, съветник на посланика по културните и научните въпроси, представи технология за преработване на селскостопански отпадъци за производство на възобновяема енергия. Този метод се прилага в периферните региони на Израел, където са създадени научни центрове специално за целта. Това едновременно подкрепя местната икономика и екологичното потребление на енергия. Опитът си предложиха да споделят при следващи срещи и подходящи за това форуми.

За културните събития и значението им за живота на града разказа зам.-кметът Милена Желева. България и Израел могат да открият пресечна точка и чрез културен обмен, увери тя, като отправи покана към посланика да се присъединят към следващото издание на Фестивала за оперно и балетно изкуство, който се радва на сериозно международно участие.

Общата визия и единни цели в работата на Общински съвет и администрация бяха тема на председателя на Общински съвет Ивета Лазарова. Различията ни правят диалогични, но важните решения се вземат с консенсус, сподели тя.

Визитата завърши с планиране на конкретни стъпки за сътрудничество в управлението на отпадъци, обучение и връзки между научните институти, привличане на инвеститори. Обсъди се евентуална среща със земеделци от Стара Загора и региона за демонстрация на технологията, използвана в Израел за преработка и управление на отпадъци.

Двустранните бизнес делегации биха били добра основа за сътрудничество, каза зам.- кметът Танев и получи подкрепа за това от гостите.