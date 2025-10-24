Община Стара Загора променя облика на Художествената галерия

Община Стара Загора е бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез която ще се реализират мерки за енергийна ефективност за знакова културна сграда в центъра на града ни. И това е сградата на Художествената галерия в Стара Загора, оповести днес зам.-кметът с ресор „Устройство на територията, строителство и безопасност на движението“ арх. Мартин Паскалев. Проектното предложение е BG16FFPR003-1.001-0054 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Художествена галерия в гр. Стара Загора“. Общият размер на проекта е на стойност от 1 461 969.94 лева

Строителството на сградата, в която дълги години се помещаваха градските хали, е започнало още през 1930 г., а тя е открита през 1934 г.

Този културен обект е безкрайно ценен за нас и трябва да придобие съвсем различен вид, който да подобава на функцията му, изтъкна още арх. Паскалев.

Мерките за енергийна ефективност включват цялостна обработка на фасадата със съответните реставрационни дейности, защото сградата е паметник на културата. „Основните ѝ проблеми касаят точно състоянието на фасадата, за което е имало множество сигнали през годините. Другите дейности са смяна на съществуващата дограма, ремонт на покрива, подмяна на ОВК-инсталацията и подмяна на осветители“, изброи още строителният зам.-кмет.

Предвижда се също така облагородяване на прилежащите зелени площи, както и система за видеонаблюдение.