Съвременните будители на Стара Загора бяха отличени на церемония

С химна на Народните будители официално бе дадено началото на церемонията по връчването на отличията – плакет „Анастасия Тошева“ и плакет „Млад учител“ на Община Стара Загора. Събитието се проведе в Културен център „Стара Загора“, където бяха наградени изтъкнати педагози за високите им постижения в науката и образованието – личности, чиито всеотдайност и професионализъм вдъхновяват младите поколения и допринасят за развитието на образованието в региона.

В навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители Надежда Чакърова, заместник-кмет поздрави присъстващите в залата и от името на кмета на Община Стара Загора – Живко Тодоров.

„Сърдечни благодарности за всяко усилие, стъпка и следа, която оставяте вие – съвременните будители на Стара Загора. Историята помни онези, които са били преди нас. Днес с гордост можем да заявим, че Стара Загора е място, в което хората на духа - на образованието, науката и културата, намират развитие, реализация и признание“, сподели зам.-кметът на Община Стара Загора.

Тя изрази признателност към всички, които със своя труд и дух поддържат живи ценностите на доброто и духовността. „Всеки ден вие водите нашите деца по пътя към знанието и светлината – с обич, постоянство и отдаденост. Това е призвание, сърце и труд“, подчерта Чакърова.

Плакет „Анастасия Тошева“ за значим принос в образованието бе присъден на четирима изявени педагози:

Йоанна Димитрова, директор на ДГ № 10 „Светлина“;

Живка Желязкова, учител по информатика и информационни технологии в ППМГ „Гео Милев“;

Диляна Михнева, старши учител по руски език в Средно училище „Максим Горки“;

Методическото обединение по немски език в ГПЧЕ „Ромен Ролан“.

С плакет „Млад учител“ бяха наградени шестима млади учители и педагогически специалисти за своя труд и отдаденост:

Русалин Георгиев – учител по физическо възпитание и спорт във Второ ОУ „П. Р. Славейков“;

Деница Желязкова – учител по музика в ППМГ „Гео Милев“; Гергана Георгиева – учител в ОУ „Георги Райчев“;

Камелия Георгиева – учител по философия в СУ „Максим Горки“;

Доротея Дончева – учител по информационни технологии в същото училище;

Иво Козаров – педагогически ръководител на клуб за илюстрация и комикс „Моливчето“ при Центъра за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора.

Победителите бяха наградени лично от зам.-кмета Надежда Чакърова. Приемайки отличията, те благодариха за подкрепата, търпението и всеотдайността на своите колеги.

За седма поредна година по време на церемонията бе връчена и наградата „Митрополит Методий Кусев“ на РУО – Стара Загора. Тя се присъжда в няколко категории – на директори, учители и педагогически колективи в детски градини и училища.

Наградите бяха връчени от Милена Йолдова – Стоянова, началник на РУО, която подчерта, че „учителите са хората, които отварят първата врата на училището пред децата и ги водят по трудния, но прекрасен път на знанието.“ Отличени бяха:

Златина Пенева, директор на ДГ № 1 „Звънче“;

Станимира Тодорова, учител по музика в ДГ № 20 „Мир“;

Педагогическият колектив на ДГ № 8 „Юрий Гагарин”, гр. Казанлък;

Илиана Даскалова – старши учител в начален етап във Второ Основно училище „Петко Рачов Славейков“.

Колектив на Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий“, гр. Николаево.

Присъдени бяха и наградите „Будител на Стара Загора“, учредени от Съюза на учените – Стара Загора. Тази година отличията получиха двама заслужили културни дейци:

Д-р Емилия Жунич – ръководител на архива на Държавна опера – Стара Загора, автор на книги и множество статии, свързани с историята на операта и балета.

Проф. д-р Марин Добрев – изкуствовед и дългогодишен директор на Художествената галерия в града, съставил над 1000 изложби в България и чужбина.

Отличията бяха връчени от председателя на Съюза на учените в Стара Загора, доц. д-р Васил Хаджиилиев. Събитието се организира от отдел „Образование и младежки дейности към Община Стара Загора в партньорство с Регионално управление на образованието – Стара Загора (РУО) и Съюза на учените – Стара Загора.

На официалната церемония присъстваха още: Милена Желева, зам.-кмет с ресор „Култура и туризъм“, Иванка Сотирова - обществен посредник на Община Стара Загора, Недко Кузманов – председател на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания в Общински съвет Стара Загора, проф. д.н. Николай Цанков, зам.-ректор по качество, акредитация и следдипломна квалификация в Тракийския университет, Емилия Благоева – главен секретар на ТрУ, общински съветници, експерти от РУО - Стара Загора, директори на детски градини и представители от Център за подкрепа за личностно развитие.

Децата от вокална група „Славейчета“ при Второ основно училище „П. Р. Славейков“ изпълниха песента "На Народните будители", а запомнящ се финал поставиха Детско-юношески ансамбъл „Загорче“.