Парк в Стара Загора ще се превърне в открита галерия за съвременно изкуство

Симпозиум „Бедечка ленд арт“ ще се проведе от 1 до 7 ноември 2025 г. в град Стара Загора. Паркът около река Бедечка ще бъде преобразен в своеобразна открита галерия за съвременно изкуство. Събитието е част от „На зелено фест – есенна визуална програма“, а организатор е Творчески колектив „На улицата“. Реализира се по проект „Виж Стара Загора: съвременно изкуство в публичното пространство“ с финансовата подкрепа на Община Стара Загора по схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, осъществявана с подкрепата на Механизъм за възстановяване и устойчивост на ЕС.

В рамките на седем дни различни артисти ще създават произведения, вдъхновени от природата. Материалите, които се използват за изкуството „лендарт“ са пръст, камъни, дървета, вода или растителност. В симпозиума участват: Румен Димитров - Попа, Георги Великов, Ани Златева, Илия Владимиров и Станил Попов.

Посетителите ще имат възможност да се срещнат с авторите и да се запознаят отблизо с творбите на 7 ноември 2025 г. от 15.00 ч.

„В продължение на седем дни артистите ще работят на място, създавайки специфични за мястото арт инсталации — подход, който освобождава изкуството от рамката на галерийното пространство и отваря възприятието към контрасти като малко и голямо, локално и глобално, човешко и природно“, отбелязват организаторите.

Инсталациите, които ще бъдат създадени на терен, ще отразяват креативността и погледа на артистите, използвайки природните дадености на нашия град.