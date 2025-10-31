Войната в Украйна:

Светльо Вуцов пак е бил в БФС, разкриха какво е бъдещето му в националния отбор на България

31 октомври 2025, 19:42 часа 472 прочитания 0 коментара

Вратарят на Левски Светослав Вуцов отново е посетил Националната футболна база в Бояна за среща с представители на Българския футболен съюз. Информацията съобщават колегите от Дарик радио и Dsport, според които се очаква да има развитие през следващата седмица по сагата около напускането на националния отбор от стража. Първоизточниците на новината предполагат, че най-вероятно Вуцов няма да бъде част от "лъвовете" за известно време.

Вуцов пак е бил на среща в БФС

Според запознати срещата на 23-годишния вратар с отговорни фактори в централата е минала в коректен и конструктивен тон. Това е втора визита на Светльо Вуцов след скандала, който се развихри, и неговата позиция, че временно спира с изявите си за националния тим заради тормоз от треньорския щаб.

ВАР-ът на Actualno

Преди повече от седмица колегите от „Мач Телеграф“ написаха, че Светослав Вуцов има едно условие, за да се завърне в редиците на "трикольорите". Той е пожелал от селекционера Александър Димитров да отстрани от своя щаб треньора на вратарите Николай Чавдаров. Твърди се, че именно Чавдаров е в основата на скандала. Той и Светослав Вуцов имат търкания в отношенията още от времето, в което работиха заедно в младежкия национален отбор. 

ОЩЕ: Поклоните на Вуцов струваха 350 лв., БФС разкри глобите и одруса стабилно Славия

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Национален отбор по футбол Левски БФС Светослав Вуцов
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес