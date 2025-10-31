Светльо Вуцов пак е бил в БФС, разкриха какво е бъдещето му в националния отбор на България

Вратарят на Левски Светослав Вуцов отново е посетил Националната футболна база в Бояна за среща с представители на Българския футболен съюз. Информацията съобщават колегите от Дарик радио и Dsport, според които се очаква да има развитие през следващата седмица по сагата около напускането на националния отбор от стража. Първоизточниците на новината предполагат, че най-вероятно Вуцов няма да бъде част от "лъвовете" за известно време.

Вуцов пак е бил на среща в БФС

Според запознати срещата на 23-годишния вратар с отговорни фактори в централата е минала в коректен и конструктивен тон. Това е втора визита на Светльо Вуцов след скандала, който се развихри, и неговата позиция, че временно спира с изявите си за националния тим заради тормоз от треньорския щаб.

Преди повече от седмица колегите от „Мач Телеграф“ написаха, че Светослав Вуцов има едно условие, за да се завърне в редиците на "трикольорите". Той е пожелал от селекционера Александър Димитров да отстрани от своя щаб треньора на вратарите Николай Чавдаров. Твърди се, че именно Чавдаров е в основата на скандала. Той и Светослав Вуцов имат търкания в отношенията още от времето, в което работиха заедно в младежкия национален отбор.

ОЩЕ: Поклоните на Вуцов струваха 350 лв., БФС разкри глобите и одруса стабилно Славия