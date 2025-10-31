Община Стара Загора: Близо 4 млрд. лв. са средствата за бизнеса до края на 2027 г.

Приблизително 4 млрд. лв. са свободните средства, от които може да се възползва бизнесът в рамките на настоящия програмен период. Това стана ясно по време на бизнес форума „Европейско и национално финансиране: Практични решения за бизнеса“, който се проведе в Културен център „Стара Загора“. В първия панел участниците поставиха акцент върху пренасочването на европейското и националното финансиране към пазарно-ориентирани решения като гаранции и заеми, като отбелязаха, че грантовете постепенно отстъпват място на финансови инструменти.

„Стара Загора е град с отворена администрация, активен бизнес и ангажирани граждани. Форумът е естествено продължение на нашите усилия за развитие на бизнес екосистемата“. С тези думи заместник-кметът на Община Стара Загора Радостин Танев даде начало на дискусиите и обмена на опит.

В рамките на дискусиите той даде примери за конкретни реализирани проекти в Стара Загора, постигнати благодарение на финансови инструменти. Сред ключовите такива е вторият етап от развитието на „Индустриална зона Загоре“ край село Еленино и изграждането на пътна и ВиК инфраструктура в района на бившия Азотноторов завод (АТЗ), където се предвижда развитие на нова индустриална зона.

Във втория панел дискусията премина към бизнес климата и „терена“, където се случват инвестициите. Участници от местния бизнес, КРИБ, ЕЦИХ „Загоре“ и Областен информационен център – Стара Загора подчертаха, че стабилната данъчна политика и последователната подкрепа от общината правят града привлекателен за инвеститори. Стара Загора е сред общините с най-ниски местни данъци и такси, а 10% корпоративен данък на национално ниво осигурява предвидимост за бизнеса. В индустриална зона „Загоре“ вече са вложени над 600 млн. лв., а близостта до области с по-висока безработица осигурява добър достъп до работна ръка. Регионът е и основен получател на средствата по Механизма за справедлив преход - около 70% от националния ресурс.

В третия панел, посветен на темата „Как се създава успешен проект - от идея до финансиране“, експерти от консултантски фирми подчертаха, че успешният проект започва с добре формулирана идея, а не с непременно търсене на финансиране. Според тях именно ясната концепция, реалистичният план и правилното структуриране на целите гарантират дългосрочен успех. Когато бизнесите подхождат стратегически с подготвена документация и предварителен анализ, шансовете за одобрение по различни програми се увеличават многократно. Експертите призоваха компаниите да мислят за европейските средства не просто като източник на финансиране, а като инструмент за растеж, иновации и по-висока конкурентоспособност.

Форумът събра на едно място представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на иновациите и растежа, Европейската инвестиционна банка, Фонда на фондовете, експерти от регионални структури за подкрепа на бизнеса и иновациите, представители на работодателски организации, бизнеса и консултантски компании.

Събитието бе организирано от Invest Stara Zagora - отдел „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“ към Община Стара Загора.