Дербито във Втора лига завърза битката на върха! Ще се разклати ли лидерът след злополучното отпадане за Купата?

31 октомври 2025, 20:11 часа 387 прочитания 0 коментара

Фратрия постигна изключително ценен успех с 2:0 над Вихрен Сандански в дербито от 14-ия кръг на Втора лига. Варненци, които домакинстват на стадион "Спартак", събраха 31 точки и се доближиха само на една от лидера Дунав Русе. "Драконите" обаче са с мач по-малко. Преди дни те отпаднаха от Купата на България злополучно след продължения срещу Локомотив Пловдив, а до края на месец ноември ще се изправят срещу основните си конкуренти - Фратрия и Янтра Габрово.

Фратрия надви Вихрен

Срещата стартира с по една опасна атака в двете посоки. Маринов и Пехливанов се разминаха с попадения. През първата част с пропуски се отчетоха още Йосков и Климентов. По-интересното бе запазено за след почивката. В началото на втората част гостите пропуснаха чист шанс. Стражът Мостовей спря излезлия очи в очи с него Уасим Ауахрия.

ВАР-ът на Actualno

В 61-вата минута Айвън Ангелов се озова на пътя на изчистена топка и с хубав изстрел откри резултата. Двайсетина минути по-късно Капитанов не съумя да материализира добро извеждащо подаване. Въпреки това неговият съотборник, появил се от резервната скамейка - Ксавело Дривентак, завърши добро нападение на варненци за крайното 2:0.

Битката на върха ще бъде много интересна през месец ноември. Загубата от Локомотив Пловдив за Купата вероятно е предизвикала яд у футболистите и щаба на Дунав Русе. "Драконите" обаче нямат време за разсейване. На 2 ноември те гостуват на Севлиево, а в следващите два кръг в рамките на 5 дни (10 ноември и 15 ноември) се изправят последователно срещу втория Фратрия и третия към момента Янтра.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Втора лига Вихрен Сандански Фратрия
