Войната в Украйна:

Зам.-кмет на Стара Загора към Общинския съвет: Мечтайте смело

23 октомври 2025, 09:37 часа 192 прочитания 0 коментара
Зам.-кмет на Стара Загора към Общинския съвет: Мечтайте смело

„Днес имате шанса да бъдете овластени да правите добрини, да мислите мащабно и да реализирате идеи за бъдещето на вашите връстници. Заедно с кмета г-н Живко Тодоров ви насърчаваме - мечтайте смело и вярвайте, че всичко е възможно“. С тези думи зам.-кметът на Община Стара Загора Надежда Чакърова се обърна към новоизбрания Младежки общински съвет, който проведе своята първа и тържествена сесия в зала „П. Р. Славейков“. Парламентът на младите хора на Града на липите е в своя 30-ти юбилеен състав за мандата 2025-2026 г.

„Скъпи млади хора, така ще се обърна към вас и ще започна с огромна благодарност към Стоянка Димитрова и Милен Алагенски, защото Младежкият и Детският общински съвет са школа, която възпитава активни граждани. Миналата година доказахме, че когато вървим заедно, постигаме резултати“, припомни г-.жа Чакърова, чийто ресор като зам.-кмет е „Образование и младежки дейности“.

Своя поздрав към младите съветници поднесе и председателят на Общинския съвет Ивета Лазарова. „Младежи, добре дошли отново! Радвам се, че тази година сте повече и че искате да направите нашия град още по-добро място за живеене. Поздравявам ви за над 60-те инициативи от миналия състав и пожелавам на новата председателка да надхвърли 80. Общинският съвет винаги ще бъде отворен за вашите идеи и съвместни каузи“, подчерта г-жа Лазарова.

По традиция, преди началото на официалната сесия, новоизбраните членове на Младежкия общински съвет поднесоха цветя пред барелефа на Петко Рачов Славейков – първия следосвобожденски кмет на Стара Загора. С този символичен жест младите хора изразиха уважението си към историята и приемствеността в управлението на града.

След това те бяха приети от Ивета Лазарова, която ги приветства с пожелание за успешен и активен мандат.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Официалната част започна с тържественото полагане на клетва. Младите съветници обещаха да работят всеотдайно и доброволно за благоденствието на своите връстници в Стара Загора и да се ръководят от техните интереси. Клетвата бе прочетена от Зорница Свиркарова, новоизбрания заместник-кмет на Млада Загора, а заседанието бе ръководено от Василена Николаева, председател на Младежкия общински съвет за новия мандат.

В рамките на заседанието бе направен отчет на дейността на предходния състав за мандат 2024-2025 г. Представени бяха постигнатите резултати, реализираните инициативи и добрите практики, които новият състав ще надгради в своята работа.

Сред основните приоритети на 30-ия юбилеен Младежки общински съвет са развитието на ученическото самоуправление, подкрепата за доброволческите инициативи, насърчаването на активния и здравословен начин на живот, както и реализирането на съвместни проекти с институции и граждански организации.

За по-ефективна и целенасочена дейност младите съветници избраха постоянни комисии в следните направления: екология, спорт и здравеопазване, образование и култура, благотворителност и работа с партньори, както и комисия по противообществени прояви.

Новоизбраните млади старейшини заявиха готовността си да надградят успехите на своите предшественици и да продължат да бъдат активен партньор на Община Стара Загора в реализирането на политики и инициативи за младите хора.

Те чуха насърчителни думи и от Радослав Балкански, който бе кмет на Млада Загора през предишния мандат. „Искам да изразя искрената си благодарност към всички вас, разбира се и на Младежкия общински съвет, и на Адриан Георгиев - младия омбудсман, с който осъществихме толкова много инициативи. Искам да ви приветствам, да работите заедно, да има тази приемственост, която имаше миналата година, да работите усърдно по своите идеи и да не се отказвате да осъществите вашите мечти, вашите решения на конкретните проблеми, да работите заедно както ние работихме с всички институции“, посочи още в словото си Радослав Балкански.

„За мен е чест да бъда поредния зам.-кмет на Млада Загора“, заяви Зорница Свиркарова. Тя благодари за гласуваното ѝ доверие. „Вярвам, че нашият град се нуждае от едно много по-добро развитие, което ще върви редом със сътрудничеството, визията и действието на междуинституционално ниво. Готови сме да вземем нови решения за бъдещето и да надградим добрите минали идеи“, увери още младото момиче.

От своето създаване през 1996 г. Младежкият общински съвет в Стара Загора е школа за активно гражданско участие, лидерство и обществена отговорност. Вече три десетилетия тази уникална структура дава възможност на младите хора да участват пряко в процеса на вземане на решения, да реализират свои идеи, проекти и кампании в полза на града и общността.

Събитието с дълги традиции цели да насърчи младите хора да участват активно в изграждането на обществения живот. То постави символичното начало на поредното поколение млади общински съветници - представители на ученическата общност от различни училища в Стара Загора, които с ентусиазъм, отговорност и желание за промяна ще работят за каузите на младите хора и за развитието на своя град.

Гости на тържествената сесия днес бяха още: Светослав Колев, зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, Бончо Григоров, председател на ПК по образование, наука и защита правата на децата, Красимира Чахова, председател на ПК по спорт и младежки дейности, Иванка Сотирова, обществен посредник на територията на община Стара Загора, Станимира Димитрова, началник отдел „Образование и младежки дейности“, Здравко Димитров, ръководител звено „Младежки дейности“, Мария Дюлгярова, ръководител на Международния младежки център в Стара Загора, представители на Общински детски съвет към ЦПЛР - Стара Загора, експерти, учители и приятели.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
община стара загора
Още от Стара загора
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес