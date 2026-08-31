Стара Загора ударно се готви за Европейска столица на културата

Кметът на Стара Загора благодари на министъра на културата Евтим Милошев за посещението! Имахме много конструктивен разговор във връзка с кандидатурата на Стара Загора за Европейска столица на културата през 2032 година, написах Тодоров в социалната мрежа Фейсбук.

Ще бъдат задвижени и много административни процедури, които отлежават в Министерство на културата.

Стара Загора ще има за 24 май паметник на Св. св. Кирил и Методий!