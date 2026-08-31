Кабинетът "Радев":

Стара Загора ударно се готви за Европейска столица на културата

31 август 2026, 18:59 часа 312 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Стара Загора
Стара Загора ударно се готви за Европейска столица на културата

Кметът на Стара Загора благодари на министъра на културата Евтим Милошев за посещението! Имахме много конструктивен разговор във връзка с кандидатурата на Стара Загора за Европейска столица на културата през 2032 година, написах Тодоров в социалната мрежа Фейсбук. 

Ще бъдат задвижени и много административни процедури, които отлежават в Министерство на културата.

Стара Загора ще има за 24 май паметник на Св. св. Кирил и Методий!

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Община Стара Загора
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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