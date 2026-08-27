Зоопарк-Стара Загора и Художествената галерия канят на творческо приключение

Зоопарк – Стара Загора и Художествена галерия – Стара Загора канят малки и големи на творческо занимание, което ще срещне изобразителното изкуство със света на животните. Събитието ще се проведе на 1 септември от 16.00 часа в откритата Зоозанималня. Основният „герой“ ще бъде голямата черна дъска, която ще се превърне в платно за рисуване. Темата ще бъде вдъхновена от животни, изобразени в творби на художници от Стара Загора.

В инициативата ще се включат и студенти от Тракийския университет от специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн“. Те ще помагат на участниците да пресъздадат избрани животински образи и да ги превърнат в част от едно общо произведение.

„Зоопаркът е място, в което срещата с животните естествено провокира любопитство, въображение и желание за откриване. Когато към това добавим и изкуството, получаваме възможност да погледнем на познатия свят по нов начин. Особено ценно е, че това ще бъде преживяване, в което деца и възрастни творят заедно“, споделя д-р Найден Илинов, директор на Зоопарк – Стара Загора.

Участието е подходящо за деца и възрастни, а организаторите очакват всеки желаещ да се включи в рисуването. Инициативата ще предложи едно общо творческо преживяване, много усмивки и вдъхновение преди началото на новата учебна година.