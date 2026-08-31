Старозагорската опера ще представи една от най-обичаните музикални комедии в света

На 11 септември 2026 г. от 19.00 ч. сцената на Държавна опера – Стара Загора ще се изпълни с любов, интриги, комични ситуации и виртуозната музика на Джоакино Росини в спектакъла „Севилският бръснар“ – истинска класика на оперния комедиен репертоар. Постановката е дело на Славчо Николов, режисьор. Хореограф е примабалерината Ромина Славова, а художник на декора – Александър Гьошев. В ролята на Фигаро е младият и талантлив солист Валери Турманов. А от деветимата солисти в състава трима ще дебютират - Стоян Буюклиев ще бъде Граф Алмавива, а в ролята на Розина гост-солистката Елена Мишинова и Елена Баръмова ще се превъплъти в Берта.

Мартин Димитриевски ще бъде Дон Базилио – роля, в която участва и Ивайло Джуров. Евгений Арабаджиев е Доктор Бартоло, Теодор Петков – Фиорело, Драгомир Христов – Амброджио, Александър Желев – Нотариус и Лаженест и Юлиана Коева – Клеветата.

Днес „Севилският бръснар“ е сред най-често изпълняваните опери, редом с „Травиата“ на Верди.

Но съдбата му започва почти като комедия. Премиерата в Рим на 20 февруари 1816 г. претърпява провал. За това допринасят и привържениците на композитора Паизиело, които нарочно създават шум и безредици в залата, за да попречат на публиката спокойно да възприеме новата опера. Само че Росини не се предава. Още на третия спектакъл публиката вече е покорена. Театърът буквално се тресе от възгласите „E viva!“ в чест на композитора.

След спектакъла Росини многократно е викан на сцената, а накрая е изпратен до дома си при светлината на стотици факли. От провал до триумф – за броени представления.

Операта „Севилският бръснар“ от Джакино Росини е поставена в Града на липите за първи път на 4 декември 1927 г. Следващите премиери са на 3 януари 1945 г., 19 ноември 1957 г., 29 април 1972 г., 18 септември 1980 г., 20 май 1991 г., 9 октомври 1998 г. Последната премиера на „Севилският бръснар“ на сцената на операта в Стара Загора бе на 13 юли 2017 г.

А сега, през септември 2026 г., Росини отново ще звучи в Стара Загора – с нов състав, дебюти и нов прочит.