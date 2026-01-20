Радар за икономика: Най-важните новини на 20 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 20 януари 2026 г.

"Пестиш 20 стотинки днес, но ти взимат 2 евро утре": Законът за надценките или на празните рафтове?

В специално интервю за Actualno.com председателят на Управителния съвет на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева каза: "Ако днес държавата ви обещава, че ще ви спести 20 стотинки, утре ще ви вземе 2 евро" по повод приетия на първо четене Закон за таван на надценките, предложен от БСП, но подкрепен от почти всички политически сили в 51-то Народно събрание. От "ДПС - Ново начало" на Делян Пеевски бяха сред първите, които заговориха за подобен закон. "Пестиш 20 стотинки днес, но ти взимат 2 евро утре": Законът за надценките или на празните рафтове?

Проблемите с еврото изчезват: Над половината левове в обращение са изтеглени

Иначе ситуацията с еврото се нормализира. Изтеглените от БНБ левове са над 58% от парите в обръщение. Трендът е прогресивен. Това съобщи председателят на Координационния съвет за еврото и председател на Държавната комисия за стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. От 12 до 16 януари 2026 г. са осъществени 20 900 броя операции от "Български пощи". Няма сигнали от клиенти и служители на пощите за разлика от първата седмица на януари. Проблемите с еврото изчезват: Над половината левове в обращение са изтеглени

Пълен обрат в курса на еврото през новата седмица

А новата ни валута набира скорост спрямо долара. Курсът на еврото спрямо щатския долар рязко пое нагоре в началото на седмицата, като европейската валута вече гони нивото от 1,17 към американската. По този начин еврото бързо се отдалечи от най-ниския си курс от месеци към долара, който регистрира в края на миналата седмица. Пълен обрат в курса на еврото през новата седмица

Ефектът на еврото: Чуждите инвестиции растат

Още преди приемането на еврото, то е имало ефект. Нетният поток на преките чуждестранни инвестиции в страната за януари - ноември 2025 г., отчетен съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 2,9846 млрд. евро. Това съобщи днес Българската народна банка (БНБ). Така преките инвестиции у нас възлизат на 2,6 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП), като са повече с 304,4 млн. евро (11,4 процента) спрямо този за януари - ноември 2024 г. Ефектът на еврото: Чуждите инвестиции растат

Европейските борси се сринаха

Европейските борси пък се сринаха в днешната сутрешна търговия, тъй като опасенията от нови търговски мита оказаха негативно влияние върху пазарните настроения, като всички сектори и основни регионални борси са на отрицателна територия, предаде CNBC. По-рано днес Тръмп заяви, че ще наложи мита в размер на 200 на сто върху френското вино и шампанско - мярка, която по думите му ще накара френския президент Еманюел Макрон да се включи в замисляния от президента на САЩ "Съвет за мир“.

