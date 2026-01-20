Войната в Украйна:

Радар за икономика: Най-важните новини на 20 януари 2026 г.

20 януари 2026, 23:00 часа 198 прочитания 0 коментара
Радар за икономика: Най-важните новини на 20 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 20 януари 2026 г.

"Пестиш 20 стотинки днес, но ти взимат 2 евро утре": Законът за надценките или на празните рафтове?

В специално интервю за Actualno.com председателят на Управителния съвет на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева каза: "Ако днес държавата ви обещава, че ще ви спести 20 стотинки, утре ще ви вземе 2 евро" по повод приетия на първо четене Закон за таван на надценките, предложен от БСП, но подкрепен от почти всички политически сили в 51-то Народно събрание. От "ДПС - Ново начало" на Делян Пеевски бяха сред първите, които заговориха за подобен закон. "Пестиш 20 стотинки днес, но ти взимат 2 евро утре": Законът за надценките или на празните рафтове?

Проблемите с еврото изчезват: Над половината левове в обращение са изтеглени

Иначе ситуацията с еврото се нормализира. Изтеглените от БНБ левове са над 58% от парите в обръщение. Трендът е прогресивен. Това съобщи председателят на Координационния съвет за еврото и председател на Държавната комисия за стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. От 12 до 16 януари 2026 г. са осъществени 20 900 броя операции от "Български пощи". Няма сигнали от клиенти и служители на пощите за разлика от първата седмица на януари. Проблемите с еврото изчезват: Над половината левове в обращение са изтеглени

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Пълен обрат в курса на еврото през новата седмица

А новата ни валута набира скорост спрямо долара. Курсът на еврото спрямо щатския долар рязко пое нагоре в началото на седмицата, като европейската валута вече гони нивото от 1,17 към американската. По този начин еврото бързо се отдалечи от най-ниския си курс от месеци към долара, който регистрира в края на миналата седмица. Пълен обрат в курса на еврото през новата седмица

Ефектът на еврото: Чуждите инвестиции растат

Още преди приемането на еврото, то е имало ефект. Нетният поток на преките чуждестранни инвестиции в страната за януари - ноември 2025 г., отчетен съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 2,9846 млрд. евро. Това съобщи днес Българската народна банка (БНБ). Така преките инвестиции у нас възлизат на 2,6 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП), като са повече с 304,4 млн. евро (11,4 процента) спрямо този за януари - ноември 2024 г. Ефектът на еврото: Чуждите инвестиции растат

Европейските борси се сринаха

Европейските борси пък се сринаха в днешната сутрешна търговия, тъй като опасенията от нови търговски мита оказаха негативно влияние върху пазарните настроения, като всички сектори и основни регионални борси са на отрицателна територия, предаде CNBC. По-рано днес Тръмп заяви, че ще наложи мита в размер на 200 на сто върху френското вино и шампанско - мярка, която по думите му ще накара френския президент Еманюел Макрон да се включи в замисляния от президента на САЩ "Съвет за мир“.

Още: Европейските борси се сринаха

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
евро въвеждане на еврото цени на храните чужди инвестиции европейски борси
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес